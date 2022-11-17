Рецепт слоеного салата с грибами и мясом

Ингредиенты

картофель - 500 гр.

лук - 1 шт.

грибы - 500 гр.

маринованные огурцы - 2-3 шт.

свиная вырезка - 500 гр.

майонез

соль

петрушка

растительное масло (для жарки) - 40 мл.

Рецепт приготовления

Свиную вырезку отвариваем в подсоленной воде (можно добавить лавровый лист и перец горошком).

Время приготовления не менее 1,5 часа.

Картофель промываем, выкладываем в кастрюлю, заливаем водой.

Ставим на огонь, солим и варим до готовности.

Затем остужаем и очищаем его от кожуры.

Очищаем лук от шелухи и нарезаем тоненькими полукольцами.

Выкладываем его в разогретую сковороду с растительным маслом.

Обжариваем его до золотистости.

Выкладываем лук со сковороды на тарелочку и оставляем остывать.

Грибы нарезаем на тоненькие пластинки и также обжариваем на сковороде, на том же масле, что жарился лук.

Как только с грибов выпарилась влага, сразу отключаем их и оставляем остывать.

Мясо нарезаем кубиком или мелкой соломкой.

Сборка салата:

Натираем на крупной терке в салатник и распределяем ровным слоем вареный картофель.

Немного солим и перчим.

Промазываем слоем майонеза.

Следующим слоем уложить нарезанное мясо.

Солить не нужно, если солили при варке (если нет, то посолить).

Промазываем слоем майонеза.

Сверху на свинину натираем на крупной терке маринованные огурцы.

Если в огурцах много рассола, то предварительно натертые огурцы нужно отцедить на сито.

Выкладываем обжаренный лук.

На лук выкладываем слой из грибов.

Измельчаем петрушку и украшаем салат.

Салат должен настояться в холодильнике не менее 1 часа.

Кушать подано!