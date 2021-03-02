Блинные мешочки с курицей, грибами и картофелем

Ингредиенты

молоко - 1,5 ст.

вода - 0,5 ст.

мука - 1 ст.

куриные яйца - 2 шт.

сахар - 2 столовые ложки

соль - 1 щепотка

масло растительное - 2 столовые ложки

сода, гашеная кислотой - 0,25 ч.

куриное мясо (грудка) - 200 гр

картофель отварной - 1-2 шт.

шампиньоны - 5 шт.

зеленый лук - небольшой пучок (для наполнения и закрепления пакетов)

сливочный сыр - 2 столовые ложки

соль

перец

1. Приготовить тесто по любому любимому рецепту. У меня есть классический рецепт тонких блинов на молоке.

2. Жарить блины.

3. Для начинки отварить картофель, нарезанный мелкими кубиками. Куриную грудку и грибы нарезать кубиками и обжарить до готовности. Зеленый лук нарезать небольшими кусочками. Приправить солью и перцем. Добавьте сливочный сыр.

4. В середину блина выложить две столовые ложки начинки. Подготовим перья зеленого лука, позже мы свяжем ими мешочки.

5. Соберите края блинов и обвяжите их зеленым луком, чтобы получились мешочки.

6. Подавайте блины с сытной начинкой в ​​качестве закуски.