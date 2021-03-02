Блинные мешочки с курицей, грибами и картофелем

Ингредиенты
молоко - 1,5 ст.
вода - 0,5 ст.
мука - 1 ст.
куриные яйца - 2 шт.
сахар - 2 столовые ложки
соль - 1 щепотка
масло растительное - 2 столовые ложки
сода, гашеная кислотой - 0,25 ч.
куриное мясо (грудка) - 200 гр
картофель отварной - 1-2 шт.
шампиньоны - 5 шт.
зеленый лук - небольшой пучок (для наполнения и закрепления пакетов)
сливочный сыр - 2 столовые ложки
соль
перец
1. Приготовить тесто по любому любимому рецепту. У меня есть классический рецепт тонких блинов на молоке.
2. Жарить блины.
3. Для начинки отварить картофель, нарезанный мелкими кубиками. Куриную грудку и грибы нарезать кубиками и обжарить до готовности. Зеленый лук нарезать небольшими кусочками. Приправить солью и перцем. Добавьте сливочный сыр.
4. В середину блина выложить две столовые ложки начинки. Подготовим перья зеленого лука, позже мы свяжем ими мешочки.
5. Соберите края блинов и обвяжите их зеленым луком, чтобы получились мешочки.
6. Подавайте блины с сытной начинкой в качестве закуски.
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