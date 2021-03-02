Четыре вкуса

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Блинные мешочки с курицей, грибами и картофелем

Фото к рецепту: Блинные мешочки с курицей, грибами и картофелем #масленица2021

Ингредиенты 

молоко - 1,5 ст. 
вода - 0,5 ст. 
мука - 1 ст. 
куриные яйца - 2 шт. 
сахар - 2 столовые ложки 
соль - 1 щепотка 
масло растительное - 2 столовые ложки 
сода, гашеная кислотой - 0,25 ч. 

куриное мясо (грудка) - 200 гр 
картофель отварной - 1-2 шт. 
шампиньоны - 5 шт. 
зеленый лук - небольшой пучок (для наполнения и закрепления пакетов) 
сливочный сыр - 2 столовые ложки 
соль 
перец 

1. Приготовить тесто по любому любимому рецепту. У меня есть классический рецепт тонких блинов на молоке. 

2. Жарить блины. 

3. Для начинки отварить картофель, нарезанный мелкими кубиками. Куриную грудку и грибы нарезать кубиками и обжарить до готовности. Зеленый лук нарезать небольшими кусочками. Приправить солью и перцем. Добавьте сливочный сыр. 

4. В середину блина выложить две столовые ложки начинки. Подготовим перья зеленого лука, позже мы свяжем ими мешочки. 

5. Соберите края блинов и обвяжите их зеленым луком, чтобы получились мешочки. 

6. Подавайте блины с сытной начинкой в ​​качестве закуски. 

 

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