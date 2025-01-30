Вкусные оладьи с творожной начинкой

Для теста: в глубокой миске смешиваю теплый кефир ( предварительно нагрела), яйцо, сахар, соль, ванильный сахар, растопленное сливочное масло, все хорошо перемешиваю венчиком.

Добавляю просеянную муку, соду в муку сразу не добавляю, оставляю немного муки, все хорошо перемешиваю с мукой и в конце в оставшуюся муку добавляю соду и добавляю в массу для оладьев, еще раз все хорошо перемешиваю сначала венчиком, затем лопаткой.

Тесто для оладьев не должно быть жидким, оно должно тяжело сползать с лопатки.

Для творожной начинки: сладкий ванильный творожок хорошо разомну вилкой.

Тесто на сковороду буду отсаживать с помощью кулинарного мешка, чтобы оладьи получились одинаковыми и красивыми, поэтому перекладываю тесто в кулинарный мешок.

В разогретую сковороду наливаю достаточное количество растительного масла.

Оладьи жарю на среднем огне, поэтому когда масло разогрелось, уменьшаю огонь и с помощью кулинарного мешка отсаживаю оладьи, сверху с помощью двух чайных ложек кладу творожную начинку, немного прижимаю начинку и закрываю сверху тестом, тесто разравниваю ложкой.

Жарю примерно по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Готовые оладьи кладу на бумажное полотенце.



Кушать подано!