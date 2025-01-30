Вкусные оладьи с творожной начинкой

Ингредиенты
- кефир - 300 мл
- яйцо - 1 шт.
- сахар - 50 г
- ванильный сахар - 1 пакетик
- масло сливочное - 1 ст.л.
- мука - 250 г
- сода пищевая - 0.5 ч.л.
- соль - щепотка.
- творог сладкий - 150 г
- масло растительное - 200 мл
Рецепт приготовления
Для теста: в глубокой миске смешиваю теплый кефир ( предварительно нагрела), яйцо, сахар, соль, ванильный сахар, растопленное сливочное масло, все хорошо перемешиваю венчиком.
Добавляю просеянную муку, соду в муку сразу не добавляю, оставляю немного муки, все хорошо перемешиваю с мукой и в конце в оставшуюся муку добавляю соду и добавляю в массу для оладьев, еще раз все хорошо перемешиваю сначала венчиком, затем лопаткой.
Тесто для оладьев не должно быть жидким, оно должно тяжело сползать с лопатки.
Для творожной начинки: сладкий ванильный творожок хорошо разомну вилкой.
Тесто на сковороду буду отсаживать с помощью кулинарного мешка, чтобы оладьи получились одинаковыми и красивыми, поэтому перекладываю тесто в кулинарный мешок.
В разогретую сковороду наливаю достаточное количество растительного масла.
Оладьи жарю на среднем огне, поэтому когда масло разогрелось, уменьшаю огонь и с помощью кулинарного мешка отсаживаю оладьи, сверху с помощью двух чайных ложек кладу творожную начинку, немного прижимаю начинку и закрываю сверху тестом, тесто разравниваю ложкой.
Жарю примерно по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
Готовые оладьи кладу на бумажное полотенце.
Кушать подано!
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