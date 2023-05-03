Готовим ежики из говядины на пару

Ингредиенты
- мясо говяжье (можно взять уже готовый фарш) — 500 гр.
- репчатый лук – 1 шт.
- рис круглый – 100 гр.
- томаты мясистых сортов – 2 шт.
- пряности (хмели-сунели) перец, соль
Рецепт приготовления
Мясо подготовить, убрать жировые прослойки.
Прокрутить через мясорубку.
Подготовить овощи, нарезать и пропустить через мясорубку.
Добавить соль, пряности.
Перемешать.
Добавить мясо.
Перемешать.
Рис промыть в чистой воде.
Отварить.
Добавить в фарш.
Сформировать из фарша мясные шары небольшим диаметром.
Отправить все в мультиварку(пароварку) и готовить 35 минут.
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