Четыре вкуса

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Готовим ежики из говядины на пару

Фото к рецепту: Ежики из говядины на пару

Ингредиенты

  • мясо говяжье (можно взять уже готовый фарш) — 500 гр.
  • репчатый лук – 1 шт.
  • рис круглый – 100 гр.
  • томаты мясистых сортов – 2 шт.
  • пряности (хмели-сунели) перец, соль

Рецепт приготовления

Мясо подготовить, убрать жировые прослойки.

Прокрутить через мясорубку.

Подготовить овощи, нарезать и пропустить через мясорубку.

Добавить соль, пряности.

Перемешать.

Добавить мясо.

Перемешать.

Рис промыть в чистой воде.

Отварить.

Добавить в фарш.

Сформировать из фарша мясные шары небольшим диаметром.

Отправить все в мультиварку(пароварку) и готовить 35 минут.

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