Готовим ежики из говядины на пару

Мясо подготовить, убрать жировые прослойки.

Прокрутить через мясорубку.

Подготовить овощи, нарезать и пропустить через мясорубку.

Добавить соль, пряности.

Перемешать.

Добавить мясо.

Перемешать.

Рис промыть в чистой воде.

Отварить.

Добавить в фарш.

Сформировать из фарша мясные шары небольшим диаметром.

Отправить все в мультиварку(пароварку) и готовить 35 минут.