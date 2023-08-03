Готовим пышные сырники с мармеладной начинкой

Сливочное масло растапливаем. Мармелад нарезаем небольшими слайсами (я взял мармелад с 4 вкусами, но можно брать с одним). Берем творог к нему добавляем желтки, сахар, ванильный сахар, соль. Перемешиваем.

Добавляем растопленное сливочное масло, перемешиваем. Добавляем заранее просеянную муку. Перемешиваем. Разогреваем растительное масло. Берем получившуюся из творога массу (1ст. л. с горкой) и делаем из нее шарик. После того как сформировали шарик, расплющиваем его и кладем внутрь мармелад и закрываем его. Немного расплющиваем его, чтобы создать форму.

Панируем сырники в муке и перекладываем на поверхность присыпанную мукой. Сырники перекладываем на разогретую сковороду и обжариваем на медленном огне до золотистости с каждой стороны.

Готовые сырники перекладываем на противень смазанный сливочным маслом. Отправляем сырники в заранее разогретую духовку на 8 - 10 минут.

Получилось у меня 12 сырников.

Подаем сырники со сметаной и свежими ягодами.

Кушать подано!