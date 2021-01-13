Беляши в духовке

Ингредиенты
- ингредиенты на 16 шт. :
- мука пшеничная - +/-450 гр.
- вода тёплая - 250 мл.
- дрожжи сухие - 7 гр. (живых - 20 гр. )
- сахар - 1 ст.л.
- масло сливочное растопленное - 30 гр.
- соль - 1 ч.л.
- яичный белок - 1 шт.
- начинка:
- фарш (говядина 70% + свинина 30%) - 500 гр.
- лук - 1-2 шт.
- соль, черный перец
- желток + 1 ч.л. молока для смазывания
Пошаговый рецепт приготовления
1 Приготовим тесто.
В миску налить теплой воды, добавить сахар, дрожжи (если не уверены в дрожжах оставьте минут на 15, если жидкость покрылась пузырьками, значит дрожжи хорошие), белок, перемешиваем.
2 Просеиваем муку (400 гр.), добавляем соль.
Муку вмешали, добавляем масло, по мере необходимости ещё муки (50-100 гр.), замешиваем тесто.
3 Тесто мягкое, не липнет к рукам.
Чашку смазываем растительным маслом, выкладываем тесто, накрываем пленкой и ставим в теплое место примерно на 1 час, для подъёма.
4 Начинка: мясной фарш, лук мелко нарезанный (можно измельчить блендером), соль, перец, все хорошо перемешиваем. Чтобы фарш был сочнее, добавьте в него немного холодной воды (50-70 мл.).
5 Тесто подошло, увеличилось в 2-3 раза.
6 Тесто обминаем, делим на равные части по количеству беляшей, я делила на 16 частей.
Каждый кусочек теста округляем.
Накрываем плёнкой, оставляем минут на 10.
7 Раскатываем тесто в лепешку.
На середину теста положить начинку.
8 Края теста поднимаем к верху и защипываем по кругу, собираем края теста складочкой («мешочком») оставляя в середине дырочку.
Противень смазываем растительным маслом и выкладываем беляши.
Накрываем салфеткой, оставляем для подъёма минут на 20.
Для румяности смазываем беляши желтком.
9 Выпекать в предварительно разогретой до 180°С духовке примерно 40 минут.
Готовность определяем по фаршу, разломите и посмотрите, если сок светлый, а фарш не красный, значит фарш готов.
10 Готовые горячие беляши накрываем салфеткой и даём немного остыть.
Приятного аппетита! Готовьте с удовольствием!
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