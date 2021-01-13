Беляши в духовке

1 Приготовим тесто.

В миску налить теплой воды, добавить сахар, дрожжи (если не уверены в дрожжах оставьте минут на 15, если жидкость покрылась пузырьками, значит дрожжи хорошие), белок, перемешиваем.

2 Просеиваем муку (400 гр.), добавляем соль.

Муку вмешали, добавляем масло, по мере необходимости ещё муки (50-100 гр.), замешиваем тесто.

3 Тесто мягкое, не липнет к рукам.

Чашку смазываем растительным маслом, выкладываем тесто, накрываем пленкой и ставим в теплое место примерно на 1 час, для подъёма.

4 Начинка: мясной фарш, лук мелко нарезанный (можно измельчить блендером), соль, перец, все хорошо перемешиваем. Чтобы фарш был сочнее, добавьте в него немного холодной воды (50-70 мл.).

5 Тесто подошло, увеличилось в 2-3 раза.

6 Тесто обминаем, делим на равные части по количеству беляшей, я делила на 16 частей.

Каждый кусочек теста округляем.

Накрываем плёнкой, оставляем минут на 10.

7 Раскатываем тесто в лепешку.

На середину теста положить начинку.

8 Края теста поднимаем к верху и защипываем по кругу, собираем края теста складочкой («мешочком») оставляя в середине дырочку.

Противень смазываем растительным маслом и выкладываем беляши.

Накрываем салфеткой, оставляем для подъёма минут на 20.

Для румяности смазываем беляши желтком.

9 Выпекать в предварительно разогретой до 180°С духовке примерно 40 минут.

Готовность определяем по фаршу, разломите и посмотрите, если сок светлый, а фарш не красный, значит фарш готов.

10 Готовые горячие беляши накрываем салфеткой и даём немного остыть.

Приятного аппетита! Готовьте с удовольствием!