Четыре вкуса

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Вкусный печеночный тортик

Фото к рецепту: Печеночный тортик

Ингредиенты

  • для печеночных блинчиков:
  • 300 гр. печени
  • 1 луковица + немного сливочного масла для жарки
  • 1 ст.л. сметаны
  • 2 ст.л. жирных сливок
  • 2 ст.л. с горкой муки
  • соль, молотый перец
  • специи по предпочтениям
  • мускатный орех
  • кориандр
  • пажитник
  • тимьян
  • для крема-прослойки:
  • 1 большая луковица
  • 1 большая морковь
  • соль, молотый перец
  • сливочное масло для жарки
  • 1 ст.л. сметаны
  • 3 ст.л. майонеза
  • зелень: укроп, петрушка, тимьян

Рецепт приготовления

Печень промойте под проточной водой, уберите пленки, порежьтеь на кусочки и измельчите в блендере.

Луковицу нарежьте соломкой, обжарьте до золотистости и добавьте к измельченной печенке, туда же специи и еще раз все вместе взбить.

К массе добавьте сметану, сливки муку, все тщательно перемешайте.

Тесто должно получится чуть гуще, чем на блинчики.

Выпекайте печеночные блинчики на сковороде, смазанной сливочным маслом на среднем огне с двух сторон. Их диаметр должен быть примерно одинаковым.

Займемся приготовлением крема-прослойки.

Лук нарежьте соломкой, морковь натрите на крупной терке и обжарьте на сливочном масле до мягокости.

Смешайте сметану, майонез, измельченную зелень и остывшую зажарку.

Соль и перец по вкусу.

Полученным кремом перемазать блинчики, сложив их в тортик.

Убрать настаиваться на пару часов в холодильник.

Кушать подано!

Фото рецепта

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