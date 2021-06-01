Вкусный печеночный тортик

Рецепт приготовления

Печень промойте под проточной водой, уберите пленки, порежьтеь на кусочки и измельчите в блендере.

Луковицу нарежьте соломкой, обжарьте до золотистости и добавьте к измельченной печенке, туда же специи и еще раз все вместе взбить.

К массе добавьте сметану, сливки муку, все тщательно перемешайте.

Тесто должно получится чуть гуще, чем на блинчики.

Выпекайте печеночные блинчики на сковороде, смазанной сливочным маслом на среднем огне с двух сторон. Их диаметр должен быть примерно одинаковым.

Займемся приготовлением крема-прослойки.

Лук нарежьте соломкой, морковь натрите на крупной терке и обжарьте на сливочном масле до мягокости.

Смешайте сметану, майонез, измельченную зелень и остывшую зажарку.

Соль и перец по вкусу.

Полученным кремом перемазать блинчики, сложив их в тортик.

Убрать настаиваться на пару часов в холодильник.

Кушать подано!