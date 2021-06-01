Вкусный печеночный тортик

Ингредиенты
- для печеночных блинчиков:
- 300 гр. печени
- 1 луковица + немного сливочного масла для жарки
- 1 ст.л. сметаны
- 2 ст.л. жирных сливок
- 2 ст.л. с горкой муки
- соль, молотый перец
- специи по предпочтениям
- мускатный орех
- кориандр
- пажитник
- тимьян
- для крема-прослойки:
- 1 большая луковица
- 1 большая морковь
- соль, молотый перец
- сливочное масло для жарки
- 1 ст.л. сметаны
- 3 ст.л. майонеза
- зелень: укроп, петрушка, тимьян
Рецепт приготовления
Печень промойте под проточной водой, уберите пленки, порежьтеь на кусочки и измельчите в блендере.
Луковицу нарежьте соломкой, обжарьте до золотистости и добавьте к измельченной печенке, туда же специи и еще раз все вместе взбить.
К массе добавьте сметану, сливки муку, все тщательно перемешайте.
Тесто должно получится чуть гуще, чем на блинчики.
Выпекайте печеночные блинчики на сковороде, смазанной сливочным маслом на среднем огне с двух сторон. Их диаметр должен быть примерно одинаковым.
Займемся приготовлением крема-прослойки.
Лук нарежьте соломкой, морковь натрите на крупной терке и обжарьте на сливочном масле до мягокости.
Смешайте сметану, майонез, измельченную зелень и остывшую зажарку.
Соль и перец по вкусу.
Полученным кремом перемазать блинчики, сложив их в тортик.
Убрать настаиваться на пару часов в холодильник.
Кушать подано!
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