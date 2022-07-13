Четыре вкуса

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Готовим вкусный летний суп с грибами всего за 15 минут

Фото к рецепту: Ароматный летний суп с грибами без всяких зажарок, за 15 минут

Ингредиенты

  • 1 литр вода или бульон
  • соль
  • 200 гр. картофель
  • 150-180 гр. обжаренные лесные грибы
  • укроп, зелёный лук или другая зелень
  • расчёт по соли: 1 л. воды/бульона 1 ч.л. соли неполная, без горки

Рецепт приготовления

Грибы промыть, почистить и обжарить до готовности.

Нарезанный картофель, залить холодной водой, поставить на плиту, как закипит посолить, добавить готовые обжаренные грибы, проварить минут 15 до готовности картофеля.

Добавить зелень по вкусу и выключить.

Подавать со сметаной.

Кушать подано!

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