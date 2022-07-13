Готовим вкусный летний суп с грибами всего за 15 минут

Ингредиенты
- 1 литр вода или бульон
- соль
- 200 гр. картофель
- 150-180 гр. обжаренные лесные грибы
- укроп, зелёный лук или другая зелень
- расчёт по соли: 1 л. воды/бульона 1 ч.л. соли неполная, без горки
Рецепт приготовления
Грибы промыть, почистить и обжарить до готовности.
Нарезанный картофель, залить холодной водой, поставить на плиту, как закипит посолить, добавить готовые обжаренные грибы, проварить минут 15 до готовности картофеля.
Добавить зелень по вкусу и выключить.
Подавать со сметаной.
Кушать подано!
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