Готовим вкусный летний суп с грибами всего за 15 минут

Рецепт приготовления

Грибы промыть, почистить и обжарить до готовности.

Нарезанный картофель, залить холодной водой, поставить на плиту, как закипит посолить, добавить готовые обжаренные грибы, проварить минут 15 до готовности картофеля.

Добавить зелень по вкусу и выключить.

Подавать со сметаной.

Кушать подано!