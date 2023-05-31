Вкусный борщ в мультиварке

Ингредиенты
свинина — 400 гр.
колбаса полукопченая - 200 гр.
сосиски - 200 гр.
капуста - 300 гр.
лук- 150 гр.
морковь - 150 гр.
вода - 2.5 л.
растительное масло - 40 мл.
картофель - 300 гр.
свекла - 200 гр.
томатная паста - 70 гр.
специи
Фото рецепта
1. Для комфортной готовки приготовим все продукты.
2. Мелко шинкуем лук, морковь, свеклу и капусту. Режем картофель, колбасу и сосиски.
3. Отправляем в чашу свинину и воду - Режим "Тушение/Суп" (t-110C) 50 минут.
4. Бульон вылить в отдельную емкость и желательно профильтровать. В чашу отправить лук, морковь и масло - Режим «Жарка» (t-160C) 15 минут. (Не забываем перемешивать каждые 2-3 минуты).
5. Добавляем в чашу свеклу, томатную пасту и 300-400мл бульона - Режим «Тушение» (t-110C) 20 минут.
6. Отправляем в чашу колбасные изделия, капусту, картофель и соль со специями - Режим "Тушение" (t-110C) 40 минут.
Кушать подано!
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