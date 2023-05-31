Четыре вкуса

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Вкусный борщ в мультиварке

Фото к рецепту: Борщ московский на свинине — вкусный рецепт первого для мультиварки

Ингредиенты

свинина — 400 гр.

колбаса полукопченая - 200 гр.

сосиски - 200 гр.

капуста - 300 гр.

лук- 150 гр.

морковь - 150 гр.

вода - 2.5 л.

растительное масло - 40 мл.

картофель - 300 гр.

свекла - 200 гр.

томатная паста - 70 гр.

специи

Фото рецепта

Борщ московский на свинине — вкусный рецепт первого для мультиварки: шаг 1
1. Для комфортной готовки приготовим все продукты.
Борщ московский на свинине — вкусный рецепт первого для мультиварки: шаг 2
2. Мелко шинкуем лук, морковь, свеклу и капусту. Режем картофель, колбасу и сосиски.
Борщ московский на свинине — вкусный рецепт первого для мультиварки: шаг 3
3. Отправляем в чашу свинину и воду - Режим "Тушение/Суп" (t-110C) 50 минут.
Борщ московский на свинине — вкусный рецепт первого для мультиварки: шаг 4
4. Бульон вылить в отдельную емкость и желательно профильтровать. В чашу отправить лук, морковь и масло - Режим «Жарка» (t-160C) 15 минут. (Не забываем перемешивать каждые 2-3 минуты).
Борщ московский на свинине — вкусный рецепт первого для мультиварки: шаг 5
5. Добавляем в чашу свеклу, томатную пасту и 300-400мл бульона - Режим «Тушение» (t-110C) 20 минут.
Борщ московский на свинине — вкусный рецепт первого для мультиварки: шаг 6
6. Отправляем в чашу колбасные изделия, капусту, картофель и соль со специями - Режим "Тушение" (t-110C) 40 минут.
Борщ московский на свинине — вкусный рецепт первого для мультиварки: шаг 7
Кушать подано!
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