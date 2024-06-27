Пастуший пирог прямиком из Англии

Ингредиенты
форму диаметр 28 см, глубина 7 см:
для мясного соуса:
фарш из говядины – 600 г
репчатый лук – 80 г
морковь – 80 г
томатная паста – 100 г
вустерский соус – 2 ст.л.
красный винный уксус – 2 ч.л.
тимьян – 1 ч.л.
розмарин – 1 ч.л.
куриный бульон – 300 мл
чеснок – 2 зубчика
свежемолотый черный перец
растительное рафинированное масло – 2 ст.
зелёный горошек – 100-150 г
соль
для картофельного пюре:
картофель – 1 кг
куриные яйца – 2 шт.
тертый твердый сыр – 100 г
соль
Рецепт приготовления
Лук очистить и мелко нарезать.
Морковь очистить и натереть на крупной терке.
В большой глубокой сковороде нагреть масло.
Выложить лук с морковью и жарить, помешивая, на среднем огне 5 минут.
Добавить фарш.
Разбивая комочки лопаткой, жарить на среднем огне до изменения цвета.
Добавить чеснок, пропущенный через пресс.
Перемешать и жарить еще 2 минуты.
Параллельно очистить картофель.
Крупно нарезать, сложить в кастрюлю и залить горячей водой.
Варить до готовности в подсоленной воде.
В сковороду с мясом добавить томатную пасту и влить вустерский соус.
Перемешать и жарить 5 минут.
Влить винный уксус и куриный бульон, добавить тимьян и розмарин.
Если надо посолить и поперчить по вкусу.
Тушить на слабом огне 30 минут.
С картофеля слить воду и размять его в пюре.
Добавить яйца и половину тертого сыра.
Тщательно перемешать.
Попробовать на вкус, если надо, немного подсолить.
Выложить мясной соус в форму для запекания.
Добавить зеленый горошек.
Перемешать и разровнять.
Сверху распределить картофельную массу и разровнять.
Посыпать оставшимся тертым сыром.
Слегка «взрыхлить» вилкой поверхность.
Запекать 25 минут при 190 °С.
Кушать подано!
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