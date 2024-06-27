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Четыре вкуса

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Пастуший пирог прямиком из Англии

Фото к рецепту: Классический английский пастуший пирог

Ингредиенты

форму диаметр 28 см, глубина 7 см:

для мясного соуса:

фарш из говядины – 600 г

репчатый лук – 80 г

морковь – 80 г

томатная паста – 100 г

вустерский соус – 2 ст.л.

красный винный уксус – 2 ч.л.

тимьян – 1 ч.л.

розмарин – 1 ч.л.

куриный бульон – 300 мл

чеснок – 2 зубчика

свежемолотый черный перец

растительное рафинированное масло – 2 ст.

л.

зелёный горошек – 100-150 г

соль

для картофельного пюре:

картофель – 1 кг

куриные яйца – 2 шт.

тертый твердый сыр – 100 г

соль

Рецепт приготовления

Лук очистить и мелко нарезать.

Морковь очистить и натереть на крупной терке.

В большой глубокой сковороде нагреть масло.

Выложить лук с морковью и жарить, помешивая, на среднем огне 5 минут.

Добавить фарш.

Разбивая комочки лопаткой, жарить на среднем огне до изменения цвета.

Добавить чеснок, пропущенный через пресс.

Перемешать и жарить еще 2 минуты.

Параллельно очистить картофель.

Крупно нарезать, сложить в кастрюлю и залить горячей водой.

Варить до готовности в подсоленной воде.

В сковороду с мясом добавить томатную пасту и влить вустерский соус.

Перемешать и жарить 5 минут.

Влить винный уксус и куриный бульон, добавить тимьян и розмарин.

Если надо посолить и поперчить по вкусу.

Тушить на слабом огне 30 минут.

С картофеля слить воду и размять его в пюре.

Добавить яйца и половину тертого сыра.

Тщательно перемешать.

Попробовать на вкус, если надо, немного подсолить.

Выложить мясной соус в форму для запекания.

Добавить зеленый горошек.

Перемешать и разровнять.

Сверху распределить картофельную массу и разровнять.

Посыпать оставшимся тертым сыром.

Слегка «взрыхлить» вилкой поверхность.

Запекать 25 минут при 190 °С.

Кушать подано!

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