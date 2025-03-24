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Четыре вкуса

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Пирог с мясом из лаваша на завтрак

Фото к рецепту: Рецепт пирога из лаваша. рецепт пирога с мясом на завтрак.

Ингредиенты

  • лаваш - 3 шт.
  • лук - 1-2 шт.
  • фарш - 400 г
  • майонез - 5 ст.л.
  • кетчуп - 3 ст.л.
  • сыр - 200 г
  • соевый соус - 2 ст.л.
  • соль
  • перец
  • специи и приправы

Рецепт приготовления

Небольшую луковицу очищаем.

Нарезаем абсолютно произвольно.

В сковороде разогреваем растительное масло. Обжариваем лук.

Как только лук стал прозрачным добавляем туда фарш.

Начинаем жарить фарш.

Немного фарш у нас поджарился по вкусу добавляем чёрный молотый перец и любимые ваши специи.

Перемешиваем и жарим пока вода не испарится.

Возьмём сметану или майонез добавляем туда кетчуп и соевый соус.

Всё перемешаем и добавим сушёных ароматных трав и ещё раз всё перемешиваем. Это вкусный соус.

Берём круглую форму для запекания.

Смажем дно соусом.

Выкладываем первый лаваш. Смазываем соусом и выкладываем часть фарша.

Заранее натёрли сыр на тёрки добавляем сыр.

Следующий лист лаваша и опять соус. Далее фарш и снова сыр.

Накрываем третьим листом лаваша смазываем соусом и присыпаем обильно сыром и отправляем в духовку 200° буквально минут на 15-20 и вот такой вот вкусный завтрак у нас получился.

Кушать подано!

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