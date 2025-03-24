Пирог с мясом из лаваша на завтрак

Ингредиенты
- лаваш - 3 шт.
- лук - 1-2 шт.
- фарш - 400 г
- майонез - 5 ст.л.
- кетчуп - 3 ст.л.
- сыр - 200 г
- соевый соус - 2 ст.л.
- соль
- перец
- специи и приправы
Рецепт приготовления
Небольшую луковицу очищаем.
Нарезаем абсолютно произвольно.
В сковороде разогреваем растительное масло. Обжариваем лук.
Как только лук стал прозрачным добавляем туда фарш.
Начинаем жарить фарш.
Немного фарш у нас поджарился по вкусу добавляем чёрный молотый перец и любимые ваши специи.
Перемешиваем и жарим пока вода не испарится.
Возьмём сметану или майонез добавляем туда кетчуп и соевый соус.
Всё перемешаем и добавим сушёных ароматных трав и ещё раз всё перемешиваем. Это вкусный соус.
Берём круглую форму для запекания.
Смажем дно соусом.
Выкладываем первый лаваш. Смазываем соусом и выкладываем часть фарша.
Заранее натёрли сыр на тёрки добавляем сыр.
Следующий лист лаваша и опять соус. Далее фарш и снова сыр.
Накрываем третьим листом лаваша смазываем соусом и присыпаем обильно сыром и отправляем в духовку 200° буквально минут на 15-20 и вот такой вот вкусный завтрак у нас получился.
Кушать подано!
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