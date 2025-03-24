Пирог с мясом из лаваша на завтрак

Небольшую луковицу очищаем.

Нарезаем абсолютно произвольно.

В сковороде разогреваем растительное масло. Обжариваем лук.

Как только лук стал прозрачным добавляем туда фарш.

Начинаем жарить фарш.

Немного фарш у нас поджарился по вкусу добавляем чёрный молотый перец и любимые ваши специи.

Перемешиваем и жарим пока вода не испарится.

Возьмём сметану или майонез добавляем туда кетчуп и соевый соус.

Всё перемешаем и добавим сушёных ароматных трав и ещё раз всё перемешиваем. Это вкусный соус.

Берём круглую форму для запекания.

Смажем дно соусом.

Выкладываем первый лаваш. Смазываем соусом и выкладываем часть фарша.

Заранее натёрли сыр на тёрки добавляем сыр.

Следующий лист лаваша и опять соус. Далее фарш и снова сыр.

Накрываем третьим листом лаваша смазываем соусом и присыпаем обильно сыром и отправляем в духовку 200° буквально минут на 15-20 и вот такой вот вкусный завтрак у нас получился.

Кушать подано!