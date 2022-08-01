Маринованные помидоры по-корейски

Ингредиенты
помидоры – 1 кг.
перец болгарский – 2 шт.
красный острый перец
чеснок – 6 зубчиков
уксус 9% - 50 мл.
соль – 1 ст.л.
сахар – 2 ст.л.
черный молотый перец – 1/2 ч.л.
растительное масло – 50 мл.
зелень (петрушка, укроп, кинза) – небольшой пучок
кориандр молотый - 1 ч.л. (можно не добавлять)
Рецепт приготовления
Разрезать помидоры на несколько крупных частей и удалить плодоножки.
При помощи блендера или мясорубки измельчить сладкий перец, чеснок, острый перец и 2/3 зелени.
Оставшуюся часть зелени мелко нашинковать ножом.
Добавить к измельченным овощам растительное масло, соль, сахар, укус, черный молотый перец, кориандр (по желанию) и мелко нарезанную зелень.
Уложить на дно банки частью помидор и полить подготовленной заправкой.
Сверху выложите ещё помидоры и тоже полить маринадом.
Повторяем слои, пока не заполним банку.
Закрыть банку крышкой, слегка потрясти и убрать в холодильник на 12 часов для маринования.
Банки в холодильник поставить крышкой вниз (вверх дном).
По истечению 12 часов банки перевернуть и хранить в холодильнике.
Кушать подано!
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