Маринованные помидоры по-корейски

Бизнес и финансы

Четыре вкуса

Ингредиенты

помидоры – 1 кг.

перец болгарский – 2 шт.

красный острый перец

чеснок – 6 зубчиков

уксус 9% - 50 мл.

соль – 1 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

черный молотый перец – 1/2 ч.л.

растительное масло – 50 мл.

зелень (петрушка, укроп, кинза) – небольшой пучок

кориандр молотый - 1 ч.л. (можно не добавлять)

Рецепт приготовления

Разрезать помидоры на несколько крупных частей и удалить плодоножки.

При помощи блендера или мясорубки измельчить сладкий перец, чеснок, острый перец и 2/3 зелени.

Оставшуюся часть зелени мелко нашинковать ножом.

Добавить к измельченным овощам растительное масло, соль, сахар, укус, черный молотый перец, кориандр (по желанию) и мелко нарезанную зелень.

Уложить на дно банки частью помидор и полить подготовленной заправкой.

Сверху выложите ещё помидоры и тоже полить маринадом.

Повторяем слои, пока не заполним банку.

Закрыть банку крышкой, слегка потрясти и убрать в холодильник на 12 часов для маринования.

Банки в холодильник поставить крышкой вниз (вверх дном).

По истечению 12 часов банки перевернуть и хранить в холодильнике.

Кушать подано!