Шашлычки на шпажках: объедение из семги своими руками

Красная рыба не нуждается в рекламе. Всем и так известно, что это один из самых вкусных, питательных и полезных для здоровья продуктов. Рыбку можно просто пожарить, но лучше сделать из нее оригинальное блюдо — шашлычки из семги на шпажках в духовке. Узнайте, как их приготовить!
Если вы первый раз беретесь за приготовление шашлычков из семги на шпажках в духовке, то возьмите немного рыбы и сделайте четыре аппетитных шашлычка по самому простому рецепту. Весь процесс приготовления деликатеса займет 20-25 минут.
Необходимые ингредиенты
- семга свежая — 200 г;
- помидоры (подойдут и другие овощи — кабачки, баклажаны, сладкий перчик, помидоры Черри);
- лимоны — 1 цитрус;
- специи — щепотка;
- соль.
Как приготовить шашлычки на шпажках из семги
- Рыбу вымойте, обсушите, почистите, удалите кости и нарежьте небольшими кусочками.
- Посолите нарезанную семгу, притрусите перцем, добавьте зелень.
- Лимон разрежьте пополам. Каждую половинку поделите еще на две части, чтобы получились четвертинки цитруса.
- Таким же способом нарежьте томаты (или другие овощи).
- Деревянные шпажки положите в емкость с водой. Им необходимо немного размокнуть. Так они не начнут гореть и дымиться в духовом шкафу.
- Нанижите на каждую шпажку кусочек рыбы, ломтики овощей и четвертинку лимона.
- Застелите противень фольгой или пергаментом.
- Разложите на нем шашлычки в один ряд.
- Дождитесь, пока духовка разогреется до 180 градусов.
- Запекайте семгу не дольше 10-15 минут, чтобы она не стала слишком сухой!
Два классических состава для маринада
Если перед приготовлением вы просто посолите рыбку и притрусите приправками, то блюдо все равно получится великолепным. Но чтобы она таяла во рту, подержите ее в маринаде. Только не делайте его слишком пряным, иначе вкус семги просто «потеряется» в аромате специй. Лучший выбор для приготовления шашлыка из семги — рецепт маринада, позаимствованный из средиземноморской кухни.
Необходимые ингредиенты
- оливковое масло — 3 стол. ложки;
- лимон — 1/2 штуки;
- оливки (маслины) — 5 штучек;
- укроп.
Как приготовить шашлычки на шпажках из семги
- Масло налейте в кастрюльку.
- Выжмите сок половины цитруса.
- Оливки измельчите как можно меньше.
- Нарежьте зелень.
- Все смешайте.
- Положите подсоленную рыбу в маринад.
Еще один вариант маринада позволит придать блюду азиатское «звучание», так как в нем используются восточные специи.
Необходимые ингредиенты
- лайм — 1 штука;
- имбирь — 50 г;
- чеснок — 4 зубчика;
- перец чили высушенный — 1 штука;
- соевый соус — 4 стол. ложки;
- соль;
- растительное масло — 2 стол. ложки.
Как приготовить шашлычки на шпажках из семги
- Имбирный корень очистите, натрите.
- Чесночные дольки раздавите ножом либо пропустите через пресс.
- Перец измельчите.
- Выжмите сок лайма.
- Смешайте соевый соус, масло с соком лайма, имбирем, чесночком и перцем.
- Добавьте соль.
- Выложите в этот состав нарезанную рыбу. Поставьте в холодное место на час. Временами переворачивайте.
Нетрадиционный рецепт
Многие считают, что шашлык должен быть только из баранины или свинины. Но рыбный шашлычок ничуть не хуже! К тому же приготовить его можно в любое время года и прямо на своей кухне. Правильный состав для маринада подчеркнет нежный вкус рыбы, добавит ей приятный аромат и сделает еще более сочной и аппетитной.
Необходимые ингредиенты
- филе красной рыбы — 800 г;
- луковица — 1 головка (предпочтительнее — красная);
- кабачок среднего размера — 1 штука;
- вода — 1 стол. ложка;
- соль — 2,5 стол. ложки;
- сахар — 1 стол. ложка.
Для маринада
- сок половины свежего лимона;
- растительное масло — 1 стол. ложка;
- чеснок — 2 зубчика;
- соевый соус — 2 стол. ложки;
- мед — 1 стол. ложка;
- горчица — 1 чайн. ложечка;
- по желанию — 0,5 стручка острого перца, зеленый лучок.
Как приготовить шашлычки на шпажках из семги
- Промойте рыбу, удалите кожу, пленки и кости (для этого лучше взять пинцет).
- Рыбное филе нарежьте кубиками размером 4 на 4 см.
- Сделайте рассол из воды, соли и сахара. Все компоненты смешайте до полного растворения.
- Погрузите семгу в рассол на четверть часа и займитесь маринадом.
- Налейте растительное масло в глубокую миску.
- Влейте в него соевый соус.
- Добавьте в маринад лимонный сок.
- Туда же положите горчицу (лучше — зернистую).
- Состав для маринования приправьте специями — измельченным чесночком, мелко нарезанным острым перчиком.
- Мелко нашинкуйте перья зеленого лука. Положите их в маринад.
- Перемешайте все компоненты с помощью погружного блендера, чтобы получилась однородная масса. Совет! На этом этапе рекомендуется попробовать маринад и при необходимости усовершенствовать его вкус, добавив кислоты или остроты.
- Семгу достаньте из рассола, промойте под струей проточной воды.
- Положите кусочки рыбы в маринад. Маринуйте ее не меньше 2 часов (в идеале – 3-4 часика).
- Нанижите куски семги на вымоченные в воде шпажки, чередуя их с кусочками кабачков.
- Жарьте шашлычок в нагретой до 200° духовке не дольше 8-10 минут, пока на рыбке не образуется карамельная корочка.
- При подаче сбрызните соком лимона.
Правильный маринад: советы знатоков
Бытует мнение, что красная рыба и так очень мягкая, сочная и жирная, к тому же у нее нет «тинного» запаха, поэтому ее совершенно незачем держать в маринаде. Но это ошибка! Чтобы блюдо вышло «на ура!», надо знать три главных секрета того, как сделать шашлык из семги в духовке.
Кулинарные тонкости приготовления маринада:
- используйте щадящие «размягчители» (не стоит брать уксус!), иначе рыбка просто расползется и ее невозможно будет нанизать на шпажки;
- не маринуйте семгу в майонезе, он испортит вкус элитного продукта;
- будьте осторожны со специями, придерживайтесь принципа: лучше меньше — так вкуснее!
И напоследок: если совсем нет времени на маринование, то используйте экспресс-метод, как замариновать семгу для шашлыка: смешайте 3 чайных ложки сахара с 1 чайной ложкой соли. Натрите этим составом кусочки рыбы. Через 15 минут смойте смесь холодной водой, обмажьте семгу оливковым маслом и жарьте шашлык.
Приятного аппетита.
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