Шашлычки на шпажках: объедение из семги своими руками

Красная рыба не нуждается в рекламе. Всем и так известно, что это один из самых вкусных, питательных и полезных для здоровья продуктов. Рыбку можно просто пожарить, но лучше сделать из нее оригинальное блюдо — шашлычки из семги на шпажках в духовке. Узнайте, как их приготовить!

Если вы первый раз беретесь за приготовление шашлычков из семги на шпажках в духовке, то возьмите немного рыбы и сделайте четыре аппетитных шашлычка по самому простому рецепту. Весь процесс приготовления деликатеса займет 20-25 минут.

Необходимые ингредиенты

семга свежая — 200 г;

помидоры (подойдут и другие овощи — кабачки, баклажаны, сладкий перчик, помидоры Черри);

лимоны — 1 цитрус;

специи — щепотка;

соль.

Как приготовить шашлычки на шпажках из семги

Рыбу вымойте, обсушите, почистите, удалите кости и нарежьте небольшими кусочками. Посолите нарезанную семгу, притрусите перцем, добавьте зелень. Лимон разрежьте пополам. Каждую половинку поделите еще на две части, чтобы получились четвертинки цитруса. Таким же способом нарежьте томаты (или другие овощи). Деревянные шпажки положите в емкость с водой. Им необходимо немного размокнуть. Так они не начнут гореть и дымиться в духовом шкафу. Нанижите на каждую шпажку кусочек рыбы, ломтики овощей и четвертинку лимона. Застелите противень фольгой или пергаментом. Разложите на нем шашлычки в один ряд. Дождитесь, пока духовка разогреется до 180 градусов. Запекайте семгу не дольше 10-15 минут, чтобы она не стала слишком сухой!

Два классических состава для маринада

Если перед приготовлением вы просто посолите рыбку и притрусите приправками, то блюдо все равно получится великолепным. Но чтобы она таяла во рту, подержите ее в маринаде. Только не делайте его слишком пряным, иначе вкус семги просто «потеряется» в аромате специй. Лучший выбор для приготовления шашлыка из семги — рецепт маринада, позаимствованный из средиземноморской кухни.

Необходимые ингредиенты

оливковое масло — 3 стол. ложки;

лимон — 1/2 штуки;

оливки (маслины) — 5 штучек;

укроп.

Как приготовить шашлычки на шпажках из семги

Масло налейте в кастрюльку. Выжмите сок половины цитруса. Оливки измельчите как можно меньше. Нарежьте зелень. Все смешайте. Положите подсоленную рыбу в маринад.

Еще один вариант маринада позволит придать блюду азиатское «звучание», так как в нем используются восточные специи.

Необходимые ингредиенты

лайм — 1 штука;

имбирь — 50 г;

чеснок — 4 зубчика;

перец чили высушенный — 1 штука;

соевый соус — 4 стол. ложки;

соль;

растительное масло — 2 стол. ложки.

Как приготовить шашлычки на шпажках из семги

Имбирный корень очистите, натрите. Чесночные дольки раздавите ножом либо пропустите через пресс. Перец измельчите. Выжмите сок лайма. Смешайте соевый соус, масло с соком лайма, имбирем, чесночком и перцем. Добавьте соль. Выложите в этот состав нарезанную рыбу. Поставьте в холодное место на час. Временами переворачивайте.

Нетрадиционный рецепт

Многие считают, что шашлык должен быть только из баранины или свинины. Но рыбный шашлычок ничуть не хуже! К тому же приготовить его можно в любое время года и прямо на своей кухне. Правильный состав для маринада подчеркнет нежный вкус рыбы, добавит ей приятный аромат и сделает еще более сочной и аппетитной.

Необходимые ингредиенты

филе красной рыбы — 800 г;

луковица — 1 головка (предпочтительнее — красная);

кабачок среднего размера — 1 штука;

вода — 1 стол. ложка;

соль — 2,5 стол. ложки;

сахар — 1 стол. ложка.

Для маринада

сок половины свежего лимона;

растительное масло — 1 стол. ложка;

чеснок — 2 зубчика;

соевый соус — 2 стол. ложки;

мед — 1 стол. ложка;

горчица — 1 чайн. ложечка;

по желанию — 0,5 стручка острого перца, зеленый лучок.

Как приготовить шашлычки на шпажках из семги

Промойте рыбу, удалите кожу, пленки и кости (для этого лучше взять пинцет). Рыбное филе нарежьте кубиками размером 4 на 4 см. Сделайте рассол из воды, соли и сахара. Все компоненты смешайте до полного растворения. Погрузите семгу в рассол на четверть часа и займитесь маринадом. Налейте растительное масло в глубокую миску. Влейте в него соевый соус. Добавьте в маринад лимонный сок. Туда же положите горчицу (лучше — зернистую). Состав для маринования приправьте специями — измельченным чесночком, мелко нарезанным острым перчиком. Мелко нашинкуйте перья зеленого лука. Положите их в маринад. Перемешайте все компоненты с помощью погружного блендера, чтобы получилась однородная масса. Совет! На этом этапе рекомендуется попробовать маринад и при необходимости усовершенствовать его вкус, добавив кислоты или остроты. Семгу достаньте из рассола, промойте под струей проточной воды. Положите кусочки рыбы в маринад. Маринуйте ее не меньше 2 часов (в идеале – 3-4 часика). Нанижите куски семги на вымоченные в воде шпажки, чередуя их с кусочками кабачков. Жарьте шашлычок в нагретой до 200° духовке не дольше 8-10 минут, пока на рыбке не образуется карамельная корочка. При подаче сбрызните соком лимона.

Правильный маринад: советы знатоков

Бытует мнение, что красная рыба и так очень мягкая, сочная и жирная, к тому же у нее нет «тинного» запаха, поэтому ее совершенно незачем держать в маринаде. Но это ошибка! Чтобы блюдо вышло «на ура!», надо знать три главных секрета того, как сделать шашлык из семги в духовке.

Кулинарные тонкости приготовления маринада:

используйте щадящие «размягчители» (не стоит брать уксус!), иначе рыбка просто расползется и ее невозможно будет нанизать на шпажки;

не маринуйте семгу в майонезе, он испортит вкус элитного продукта;

будьте осторожны со специями, придерживайтесь принципа: лучше меньше — так вкуснее!

И напоследок: если совсем нет времени на маринование, то используйте экспресс-метод, как замариновать семгу для шашлыка: смешайте 3 чайных ложки сахара с 1 чайной ложкой соли. Натрите этим составом кусочки рыбы. Через 15 минут смойте смесь холодной водой, обмажьте семгу оливковым маслом и жарьте шашлык.

Приятного аппетита.