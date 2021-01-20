Курица терияки

Соевый соус, бальзамик, оливковое масло, коричневый сахар (или мёд) и натертый на мелкой терке корень имбиря перемешать в глубокой тарелке. Нарезать куриное филе брусочками длиной по 4-5 см и поместить в соус. Отправить курицу в соусе в холодильник на 30-60 минут. Хорошо разогреть сковороду (без масла) и выложить кусочки филе на сухую сковороду, соус оставить в тврелке. Обжаривать курицу 5-7 минут, чтобы выпарилась большая часть жидкости. Затем влить в сковороду оставшийся соус и посыпать курицу семенами кунжута (я заранее подсушиваю кунжут на сухой сковороде). Готовить курицу в соусе еще 5-7 минут при постоянном помешивании. За это время соус загустеет и карамелизуется, каждый кусочек курицы будет в соусе и кунжуте. К такому блюду я рекомендую приготовить рисовую вермишель и у вас получится прекрасный обед или ужин в азиатском стиле. Приятного аппетита!