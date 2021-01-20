Четыре вкуса

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Курица терияки

Фото к рецепту: Курица терияки

Ингредиенты

  • филе куриное 500-600 г
  • соус соевый 100 мл
  • уксус бальзамический 2 ч.л
  • масло оливковое 2 ст.л
  • сахар коричневый 2 ч.л
  • корень имбиря 5 г
  • семена кунжута 1 ст.л
  • лук зеленый

Пошаговый рецепт приготовления

Соевый соус, бальзамик, оливковое масло, коричневый сахар (или мёд) и натертый на мелкой терке корень имбиря перемешать в глубокой тарелке. Нарезать куриное филе брусочками длиной по 4-5 см и поместить в соус. Отправить курицу в соусе в холодильник на 30-60 минут. Хорошо разогреть сковороду (без масла) и выложить кусочки филе на сухую сковороду, соус оставить в тврелке. Обжаривать курицу 5-7 минут, чтобы выпарилась большая часть жидкости. Затем влить в сковороду оставшийся соус и посыпать курицу семенами кунжута (я заранее подсушиваю кунжут на сухой сковороде). Готовить курицу в соусе еще 5-7 минут при постоянном помешивании. За это время соус загустеет и карамелизуется, каждый кусочек курицы будет в соусе и кунжуте. К такому блюду я рекомендую приготовить рисовую вермишель и у вас получится прекрасный обед или ужин в азиатском стиле. Приятного аппетита!

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