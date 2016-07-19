Аджика яблочная

Действующие лица
Помидор = 2 кг
Перец болгарский (любой-лучше красный) = 1 кг
Яблоко (с кислинкой) = 500 г
Морковь = 500 г
Чеснок = 200 г
Перец красный жгучий (не любите жгучее, кладите меньше) = 100 г
Масло подсолнечное = 1 ст
Перец черный по вкусу
Соль по вкусу
Выход 6 банок по 0, 5 л.
Готовим:
Очистим все овощи(морковь и яблоки очистим от кожицы). Всё перекрутим на мясорубку или измельчим в блендере.
Добавим соль, чeрный перец, подсолнечное масло и варим 2, 5 часа периодически помешивая. После закатываем в стерилизованных банках.Приятного аппетита!
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