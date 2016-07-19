Четыре вкуса

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Аджика яблочная

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Действующие лица

    Помидор = 2 кг

    Перец болгарский (любой-лучше красный) = 1 кг

    Яблоко (с кислинкой) = 500 г

    Морковь = 500 г

    Чеснок = 200 г

    Перец красный жгучий (не любите жгучее, кладите меньше) = 100 г

    Масло подсолнечное = 1 ст

    Перец черный по вкусу

    Соль по вкусу

Выход 6 банок по 0, 5 л.

Готовим:

Очистим все овощи(морковь и яблоки очистим от кожицы). Всё перекрутим на мясорубку или  измельчим в блендере.

Добавим соль, чeрный перец, подсолнечное масло и варим 2, 5 часа периодически помешивая. После закатываем в стерилизованных банках.Приятного аппетита!

 

Источник

Аджика яблочнаяКонсервированиекулинария
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