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Четыре вкуса

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Легкий овощной суп с рисом

ИНГРЕДИЕНТЫ

вода или овощной бульон 1,5 литра
помидоры 2 шт
болгарский перец 1 шт
рис 2,5-3 ст.л.
лук репчатый 0,5-1 шт
паприка (молотая) 0,5 ч.л.
растительное мало 1-2 ст.л.
зелень петрушки, укропа
соль
свежемолотый перец
Приготовление

Лук очистить и мелко порезать.


Помидоры вымыть, сделать крестообразный надрез на кожице, положить в кипяток на ~1 минуту, затем аккуратно снять кожицу. Помидоры порезать небольшими кубиками.
Перец вымыть, вырезать семенную коробку, еще раз промыть и нарезать небольшими кубиками.
Петрушку вымыть, обсушить и порубить.
Рис промыть.

Легкий овощной суп с рисом фото к рецепту 1

В кастрюле нагреть растительное масло и положить лук. Обжаривать лук ~2-3 минуты, помешивая.

Легкий овощной суп с рисом фото к рецепту 2

Добавить петрушку и помидоры - жарить еще ~2 минуты.
Положить перец, перемешать и обжаривать ~1 минуту.

Легкий овощной суп с рисом фото к рецепту 3

Влить в кастрюлю горячую воду или овощной бульон, довести до кипения, положить промытый рис и хорошо перемешать.
Кастрюлю накрыть крышкой и варить суп, с момента закипания при слабом кипении, ~13-15 минут, периодически помешивая.
В кастрюлю с супом добавить паприку, соль, перец. Суп перемешать, выключить и дать настояться под крышкой ~10-15 минут.

Легкий овощной суп с рисом фото к рецепту 4

При подаче посыпать рубленой свежей петрушкой.

Легкий овощной суп с рисом фото к рецепту 5

Приятного Вам аппетита!

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