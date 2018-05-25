Легкий овощной суп с рисом

ИНГРЕДИЕНТЫ
|вода или овощной бульон
|1,5 литра
|помидоры
|2 шт
|болгарский перец
|1 шт
|рис
|2,5-3 ст.л.
|лук репчатый
|0,5-1 шт
|паприка (молотая)
|0,5 ч.л.
|растительное мало
|1-2 ст.л.
|зелень петрушки, укропа
|соль
|свежемолотый перец
Лук очистить и мелко порезать.
Помидоры вымыть, сделать крестообразный надрез на кожице, положить в кипяток на ~1 минуту, затем аккуратно снять кожицу. Помидоры порезать небольшими кубиками.
Перец вымыть, вырезать семенную коробку, еще раз промыть и нарезать небольшими кубиками.
Петрушку вымыть, обсушить и порубить.
Рис промыть.
Добавить петрушку и помидоры - жарить еще ~2 минуты.
Положить перец, перемешать и обжаривать ~1 минуту.
Влить в кастрюлю горячую воду или овощной бульон, довести до кипения, положить промытый рис и хорошо перемешать.
Кастрюлю накрыть крышкой и варить суп, с момента закипания при слабом кипении, ~13-15 минут, периодически помешивая.
В кастрюлю с супом добавить паприку, соль, перец. Суп перемешать, выключить и дать настояться под крышкой ~10-15 минут.
Приятного Вам аппетита!
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