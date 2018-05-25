Легкий овощной суп с рисом

Помидоры вымыть, сделать крестообразный надрез на кожице, положить в кипяток на ~1 минуту, затем аккуратно снять кожицу. Помидоры порезать небольшими кубиками.Перец вымыть, вырезать семенную коробку, еще раз промыть и нарезать небольшими кубиками.Петрушку вымыть, обсушить и порубить.Рис промыть.

Влить в кастрюлю горячую воду или овощной бульон, довести до кипения, положить промытый рис и хорошо перемешать.

Кастрюлю накрыть крышкой и варить суп, с момента закипания при слабом кипении, ~13-15 минут, периодически помешивая.

В кастрюлю с супом добавить паприку, соль, перец. Суп перемешать, выключить и дать настояться под крышкой ~10-15 минут.