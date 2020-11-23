Куриные шашлычки с кабачками: интересный способ приготовления

Сделать икру, обжарить кружочками или приготовить оладьи? Примерно такие мысли, скорее всего, посещают вас тогда, когда вы видите на рынке молодые кабачки. Но ведь это просто замечательный овощ – полезный и легкий, а значит, он заслуживает большего внимания и более интересных рецептов! Например, как этот – куриные шашлычки, обрамленные кабачковыми ломтиками, в расплавленном сыре и во вкусном соусе из запеченных овощей.

Именно кабачки помогут сохранить куриному филе сочность, а соус и базилик придадут таким «шашлычкам» отличный летний вкус!

Необходимые ингредиенты

куриная грудка/филе куриное – 0,4 кг

сыр твердый – 100 г

кабачки – 2 шт.

сладкий перец – 1 шт.

помидор – 2-3 шт.

чеснок – 1-2 дольки

паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

базилик свежий

соль, перец – по вкусу

Как приготовить куриные шашлычки с кабачками на шпажках

Кабачки вымыть и нарезать тонко (не более 0,5 см в толщину, идеально 0,3 см), продолговатыми слайсами. Так как ломтики из кабачка будут заворачиваться, их необходимо поддать тепловой обработке – пробланшировать в кипятке 5-7 минут или запечь в духовке. В результате кабачки станут мягкими, и не будут ломаться при дальнейшем использовании. Если вы решили запечь ломтики в духовке – присыпьте их солью после запекания, и соответственно, в процессе бланширования в воду также необходимо добавить соль по вкусу. Филе куриное нарезать тонкими длинными кусочками (как на отбивные), при необходимости слегка отбить кухонным молотком. Замариновать курицу в смеси специй и чеснока. Оставить на 20-30 минут. Одновременно замочить деревянные шпажки в воде, чтобы они не горели в духовке. Пока маринуется курица и бланшируются кабачки, запечь в духовке сладкий перец и помидоры для соуса. Снять кожицу с запеченного перца и томата, пробить блендером, добавляя соль и паприку, до однородного состояния. По желанию добавить 1-2 ложки оливкового масла. После всех подготовительных процессов начинаем «собирать» шашлычки: смазать ломтик кабачка соусом из запеченных овощей. Сверху положить кусочек курицы, снова смазать соусом. На филе положить тонко нарезанный твердый сыр и листики свежего базилика. Все это «сооружение» скрутить рулетом и нанизать на деревянную шпажку. Таким же образом скрутить все остальные рулеты и нанизать на шпажки по три-четыре штуки на каждую. Выкладывать нанизанные шпажки на противень и, когда все будет готово, противень поместить в заранее разогретую духовку (180 градусов), запекать шашлычки из курицы около 25 минут.

Куриные шашлычки с кабачками готовы!

Приятного аппетита.