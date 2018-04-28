Запеченные груши с творогом, мятой и ромом

Ароматные запеченные груши с творогом, орехами, мятой и ромом – оригинальный десерт для летней вечеринки.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 4 груши
- 200 г творога
- 50 г грецких орехов
- 3-4 веточки мяты
- 1 ч. л. лимонной цедры
- 2 ст. л. меда
- 1 ст. л. рома
Для этого рецепта прекрасно подойдут крупные и спелые, но не слишком мягкие груши. Вместо рома ты также можешь использовать для начинки коньяк, а его количество и количество мяты можно корректировать.
Как приготовить
- Груши разрежь пополам и аккуратно удали сердцевину, чтобы получились толстые лодочки. Творог разомни вилкой в миске и добавь мелко нарезанную мяту, цедру лимона, измельченные орехи, ром, мед и перец. Тщательно перемешай.
- Разогрей духовку до 180 градусов. Выложи подготовленные груши в форму для запекания и заполни творожной начинкой. Отправь в духовку и запекай 15-20 минут до румяного цвета.
Свежие комментарии