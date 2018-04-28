Четыре вкуса

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Запеченные груши с творогом, мятой и ромом

груши с творогом

Ароматные запеченные груши с творогом, орехами, мятой и ромом – оригинальный десерт для летней вечеринки.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 4 груши
  • 200 г творога
  • 50 г грецких орехов
  • 3-4 веточки мяты
  • 1 ч. л. лимонной цедры
  • 2 ст. л. меда
  • 1 ст. л. рома

Для этого рецепта прекрасно подойдут крупные и спелые, но не слишком мягкие груши. Вместо рома ты также можешь использовать для начинки коньяк, а его количество и количество мяты можно корректировать.

Как приготовить

  1. Груши разрежь пополам и аккуратно удали сердцевину, чтобы получились толстые лодочки. Творог разомни вилкой в миске и добавь мелко нарезанную мяту, цедру лимона, измельченные орехи, ром, мед и перец. Тщательно перемешай.
  2. Разогрей духовку до 180 градусов. Выложи подготовленные груши в форму для запекания и заполни творожной начинкой. Отправь в духовку и запекай 15-20 минут до румяного цвета.
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