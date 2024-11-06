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Четыре вкуса

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Рецепт вкусного лимонника

Фото к рецепту: Лимонник

Ингредиенты

  • мука пшеничная - +/-350 г
  • сахар - 1 ст.л.
  • соль - 1/3 ч.л.
  • масло сливочное - 120 г
  • сметана - 200 г
  • разрыхлитель - 10 г
  • начинка:
  • лимон - 1 шт. (200 г)
  • сахар - 200 г
  • крахмал кукурузный - 20 г

Рецепт приготовления

Приготовим тесто.

В миску просеять муку, добавить разрыхлитель, сахар (1 ст.

л.), соль, перемешать венчиком.

К сухим ингредиентам добавить мягкое масло.

Размешать масло с мукой в крошку.

Добавить сметану, замесить мягкое песочное тесто.

Тесто разделить на две неравные части.

Большую часть, завернуть в плёнку и убрать в холодильник.

Меньшую часть теста разделить ещё пополам (так тесто быстрее замерзнет и удобнее будет его натереть на тёрке). Завернуть тесто в пакет, убрать в морозильную камеру и ждём когда тесто замерзнет.

Большую часть теста раскатать на пергаменте в тонкий пласт, толщиной примерно 3мм (размером 35х30 см.).

Наколоть тесто вилкой и перенести вместе с бумагой на противень.

Сделать из теста бортики.

Приготовим начинку.

Лимон помыть, залить кипятком на 1-2 минуты, чтобы не было горечи.

Лимон измельчить в мясорубке, удалив косточки. Крахмал смешать с сахаром.

В лимон добавить сахар с крахмалом, перемешать.

На тесто выложить лимонную начинку.

Сверху на начинку натереть на крупной терке вторую часть теста из морозилки, равномерно распределяя по поверхности.

Выпекать пирог в заранее разогретой духовке до 180 градусов примерно 30 минут, до румяного цвета.

Время выпекания может отличаться, ориентируйтесь на свою духовку.

Готовому пирогу дать остыть и тёплым нарезать на кусочки.

Перед подачей посыпаем сахарной пудрой.

Кушать подано!

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