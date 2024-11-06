Рецепт вкусного лимонника

Ингредиенты
- мука пшеничная - +/-350 г
- сахар - 1 ст.л.
- соль - 1/3 ч.л.
- масло сливочное - 120 г
- сметана - 200 г
- разрыхлитель - 10 г
- начинка:
- лимон - 1 шт. (200 г)
- сахар - 200 г
- крахмал кукурузный - 20 г
Рецепт приготовления
Приготовим тесто.
В миску просеять муку, добавить разрыхлитель, сахар (1 ст.
К сухим ингредиентам добавить мягкое масло.
Размешать масло с мукой в крошку.
Добавить сметану, замесить мягкое песочное тесто.
Тесто разделить на две неравные части.
Большую часть, завернуть в плёнку и убрать в холодильник.
Меньшую часть теста разделить ещё пополам (так тесто быстрее замерзнет и удобнее будет его натереть на тёрке). Завернуть тесто в пакет, убрать в морозильную камеру и ждём когда тесто замерзнет.
Большую часть теста раскатать на пергаменте в тонкий пласт, толщиной примерно 3мм (размером 35х30 см.).
Наколоть тесто вилкой и перенести вместе с бумагой на противень.
Сделать из теста бортики.
Приготовим начинку.
Лимон помыть, залить кипятком на 1-2 минуты, чтобы не было горечи.
Лимон измельчить в мясорубке, удалив косточки. Крахмал смешать с сахаром.
В лимон добавить сахар с крахмалом, перемешать.
На тесто выложить лимонную начинку.
Сверху на начинку натереть на крупной терке вторую часть теста из морозилки, равномерно распределяя по поверхности.
Выпекать пирог в заранее разогретой духовке до 180 градусов примерно 30 минут, до румяного цвета.
Время выпекания может отличаться, ориентируйтесь на свою духовку.
Готовому пирогу дать остыть и тёплым нарезать на кусочки.
Перед подачей посыпаем сахарной пудрой.
Кушать подано!
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