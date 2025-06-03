Рецепт вкусных яиц по-монастырски

1. Яйца отварить «вкрутую» ( 8-10 минут после закипания воды), затем поместить их в холодную воду и очистить

2. Приготовить соус «Бешамель»:

• в сотейнике с толстым дном растопить сливочное масло

• в растопленное масло всыпать муку

• при постоянном помешивании обжаривать муку 2-3 минуты

• влить в сотейник молоко

• при постоянном помешивании довести соус до загустения – после того, как соус закипит, проварить его еще 1-2 минуты

• снять сотейник с огня

• добавить в соус соль, черный перец и мускатный орех – тщательно перемешать

• затянуть соус пленкой «вконтакт»

3. Яйца разделить на белки и желтки – аккуратно разрезать каждое яйцо вдоль на 2 половинки, стараясь сохранить целостность половинок, достать желтки, а белки отложить пока в сторону

4. Приготовить начинку для неаполитанских яиц по-монастырски:

• добавить желтки из отваренных яиц в соус «Бешамель» - тщательно перемешать до однородности

• твердый сыр натереть на мелкой терке

• добавить натертый сыр в соус из «Бешамеля» и желтков – тщательно перемешать

• по желанию, переложить получившуюся массу в кондитерский мешок

5. Сформировать заготовки яичной закуски:

• наполнить начинкой углубления в белках, в которых раньше находились желтки

• на одной из половинок яйца начинкой смазать края белка

• соединить две половинки белка с начинкой внутри

• аккуратно прижать половинки яйца руками, чтобы они хорошо склеились

6. Заготовки яиц убрать в морозильную камеру на 20-30 минут

7. Подготовить ингредиенты для панировки: в том числе в яйцо добавить соль/перец, а затем тщательно его взболтать, чтобы получилась однородная масса, без сгустков и комочков

8. Достать заготовки яиц по-монастырски из морозильной камеры

9. Запанировать яичные заготовки:

• каждую заготовку обвалять в муке

• затем обмакнуть в яйце (важно чтобы яичной массой заготовка была покрыта со всех сторон)

• потом обвалять заготовку в панировочных сухарях

• если делается двойная панировка: заготовку еще раз обмакнуть в яичную массу, а затем еще раз обвалять в панировочных сухарях

• руками слегка вдавить панировочные сухари, придавая яичной заготовке аккуратную форму

10. Растительное масло для фритюра разогреть до 160 градусов (масла должно быть столько, чтобы оно полностью покрывало яичные заготовки

11. Аккуратно опустить яичные заготовки в разогретое масло и периодических их переворачивая, жарить яйца по-монастырски 2-3 минуты

12. Готовые яйца аккуратно достать и сразу же выложить на бумажное полотенце

13. Подавать можно как в горячем, так и в холодной виде

Кушать подано!