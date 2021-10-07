Четыре вкуса

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Вкусные мясные стожки

Фото к рецепту: Мясные стожки

Ингредиенты

  • 600 гр. фарша на ваше усмотрение, у меня был смешанный
  • 1 крупная луковица
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 2-3 картофелины
  • 3 яйца сваренных вкрутую
  • 3 ст.л. сметаны
  • 100 гр. твёрдого сыра
  • соль
  • перец

Рецепт приготовления

Фарш посолить, поперчить по вкусу.

Из подготовленного фарша сформировать 5 круглых плоских лепешек диаметром примерно 10 см (очень удобно использовать для этого пресс для бургеров). Выложить мясные лепешки на противень.

Лук почистить, мелко порезать и обжарить до золотистого цвета на растительном масле.

Готовый лук распределить по мясным лепешкам.

Отварные яйца мелко нарубить, слегка посолить, смешать со сметаной и также выложить на лепешки.

Картошку почистить, натереть на крупной тёрке, тоже слегка подсолить и горкой выложить поверх яиц.

Всё это сооружение щедро посыпать натертым сыром.

Поставить противень со стожками в разогретую до 180°С духовку и запекать до румяной корочки, примерно 30-40 минут.

Подавать можно как самостоятельное блюдо или с овощным гарниром.

Кушать подано!

Фото рецепта

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