Вкусные мясные стожки

Ингредиенты
- 600 гр. фарша на ваше усмотрение, у меня был смешанный
- 1 крупная луковица
- 2 ст.л. растительного масла
- 2-3 картофелины
- 3 яйца сваренных вкрутую
- 3 ст.л. сметаны
- 100 гр. твёрдого сыра
- соль
- перец
Рецепт приготовления
Фарш посолить, поперчить по вкусу.
Из подготовленного фарша сформировать 5 круглых плоских лепешек диаметром примерно 10 см (очень удобно использовать для этого пресс для бургеров). Выложить мясные лепешки на противень.
Лук почистить, мелко порезать и обжарить до золотистого цвета на растительном масле.
Готовый лук распределить по мясным лепешкам.
Отварные яйца мелко нарубить, слегка посолить, смешать со сметаной и также выложить на лепешки.
Картошку почистить, натереть на крупной тёрке, тоже слегка подсолить и горкой выложить поверх яиц.
Всё это сооружение щедро посыпать натертым сыром.
Поставить противень со стожками в разогретую до 180°С духовку и запекать до румяной корочки, примерно 30-40 минут.
Подавать можно как самостоятельное блюдо или с овощным гарниром.
Кушать подано!