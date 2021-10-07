Вкусные мясные стожки

Рецепт приготовления

Фарш посолить, поперчить по вкусу.

Из подготовленного фарша сформировать 5 круглых плоских лепешек диаметром примерно 10 см (очень удобно использовать для этого пресс для бургеров). Выложить мясные лепешки на противень.

Лук почистить, мелко порезать и обжарить до золотистого цвета на растительном масле.

Готовый лук распределить по мясным лепешкам.

Отварные яйца мелко нарубить, слегка посолить, смешать со сметаной и также выложить на лепешки.

Картошку почистить, натереть на крупной тёрке, тоже слегка подсолить и горкой выложить поверх яиц.

Всё это сооружение щедро посыпать натертым сыром.

Поставить противень со стожками в разогретую до 180°С духовку и запекать до румяной корочки, примерно 30-40 минут.

Подавать можно как самостоятельное блюдо или с овощным гарниром.

Кушать подано!