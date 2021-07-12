Четыре вкуса

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Торт из кабачков с плавленым сыром

Фото к рецепту: Кабачковый торт с плавленым сыром

Ингредиенты

  • кабачок - 1 кг
  • масло подсолнечное - для обжарки
  • мука пшеничная - 1 ст.
  • перец чёрный молотый - 0.3 ч.л.
  • соль - 1 ч.л.
  • яйца куриные - 3 шт.
  • начинка майонез - 150 гр.
  • сыр плавленый - 200 гр.
  • укроп свежий - 0.5 пучок
  • чеснок - 3 зубчика

Рецепт приготовления

Начнем с приготовления кабачковых коржей: очистите кабачки (1 кг) от кожицы и натрите на тёрке с крупными отверстиями.

Смешайте кабачки, 3 яйца, 1 стакан муки, соль (1 ч.л.) и перец (0,3 ч.л.).

На горячей сковороде с маслом обжарьте с двух сторон кабачковые коржи, разравнивая их по всей площади сковороды.

Должно получиться 6-8 коржей.

Переходим к начинке: натрите плавленые сырки (200 гр.) и смешайте с приготовленным майонезом (150 гр.), добавьте пропущенный через чесночницу чеснок (3 зубчика), и нарезанный укропом.

Каждый кабачковый корж смажьте начинкой, формируя торт.

Кушать подано!

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