Торт из кабачков с плавленым сыром

Рецепт приготовления

Начнем с приготовления кабачковых коржей: очистите кабачки (1 кг) от кожицы и натрите на тёрке с крупными отверстиями.

Смешайте кабачки, 3 яйца, 1 стакан муки, соль (1 ч.л.) и перец (0,3 ч.л.).

На горячей сковороде с маслом обжарьте с двух сторон кабачковые коржи, разравнивая их по всей площади сковороды.

Должно получиться 6-8 коржей.

Переходим к начинке: натрите плавленые сырки (200 гр.) и смешайте с приготовленным майонезом (150 гр.), добавьте пропущенный через чесночницу чеснок (3 зубчика), и нарезанный укропом.

Каждый кабачковый корж смажьте начинкой, формируя торт.

Кушать подано!