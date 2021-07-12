Торт из кабачков с плавленым сыром

Ингредиенты
- кабачок - 1 кг
- масло подсолнечное - для обжарки
- мука пшеничная - 1 ст.
- перец чёрный молотый - 0.3 ч.л.
- соль - 1 ч.л.
- яйца куриные - 3 шт.
- начинка майонез - 150 гр.
- сыр плавленый - 200 гр.
- укроп свежий - 0.5 пучок
- чеснок - 3 зубчика
Рецепт приготовления
Начнем с приготовления кабачковых коржей: очистите кабачки (1 кг) от кожицы и натрите на тёрке с крупными отверстиями.
Смешайте кабачки, 3 яйца, 1 стакан муки, соль (1 ч.л.) и перец (0,3 ч.л.).
На горячей сковороде с маслом обжарьте с двух сторон кабачковые коржи, разравнивая их по всей площади сковороды.
Должно получиться 6-8 коржей.
Переходим к начинке: натрите плавленые сырки (200 гр.) и смешайте с приготовленным майонезом (150 гр.), добавьте пропущенный через чесночницу чеснок (3 зубчика), и нарезанный укропом.
Каждый кабачковый корж смажьте начинкой, формируя торт.
Кушать подано!
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