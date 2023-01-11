Рецепт тушеной утки с ананасом

Ингредиенты
утка - 700 гр.
консервированные томаты с соком - 1,5 ст.
ананас - 200 гр.
лук - 1 шт
чеснок - 3 зуб.
паприка - 1 ч.л.
орегано - 0,5 ч.л.
базилик - 0,5 ч.л.
растительное масло - 2 ст.л.
соль
перец
Рецепт приготовления
На хорошо разогретой сковороде быстро обжарить кусочки утки.
Выложить их на тарелку.
На той же сковороде обжарить лук и чеснок до золотистого цвета.
Снять шкурку с консервированных помидоров (у меня домашняя заготовка).
Ананас нарезать кубиками.
В сковороду к луку положить томаты и влить сок от них.
Добавить кусочки ананаса.
Довести до кипения, посолить и добавить сахар, если кисло.
Кусочки утки положить в сковороду.
По вкусу добавить специй.
Тушить утку примерно час на медленном огне.
Подавать к любому гарниру вместе со вкусным соусом.
Кушать подано!
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