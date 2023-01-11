Четыре вкуса

309 029 подписчиков

Свежие комментарии

Рецепт тушеной утки с ананасом

Фото к рецепту: Утка, тушеная с ананасом

Ингредиенты

утка - 700 гр.

консервированные томаты с соком - 1,5 ст.

ананас - 200 гр.

лук - 1 шт

чеснок - 3 зуб.

паприка - 1 ч.л.

орегано - 0,5 ч.л.

базилик - 0,5 ч.л.

растительное масло - 2 ст.л.

соль

перец

Рецепт приготовления

На хорошо разогретой сковороде быстро обжарить кусочки утки.

Выложить их на тарелку.

На той же сковороде обжарить лук и чеснок до золотистого цвета.

Снять шкурку с консервированных помидоров (у меня домашняя заготовка).

Ананас нарезать кубиками.

В сковороду к луку положить томаты и влить сок от них.

Добавить кусочки ананаса.

Довести до кипения, посолить и добавить сахар, если кисло.

Кусочки утки положить в сковороду.

По вкусу добавить специй.

Тушить утку примерно час на медленном огне.

Подавать к любому гарниру вместе со вкусным соусом.

Кушать подано!

Фото

Утка, тушеная с ананасом: шаг 1Утка, тушеная с ананасом: шаг 2Утка, тушеная с ананасом: шаг 3Утка, тушеная с ананасом: шаг 4Утка, тушеная с ананасом: шаг 5Утка, тушеная с ананасом: шаг 6Утка, тушеная с ананасом: шаг 7

 

Ссылка на первоисточник
мясообедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовкусноготовитькулинарияфруктыовощи

Картина дня

наверх