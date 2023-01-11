Рецепт тушеной утки с ананасом

На хорошо разогретой сковороде быстро обжарить кусочки утки.

Выложить их на тарелку.

На той же сковороде обжарить лук и чеснок до золотистого цвета.

Снять шкурку с консервированных помидоров (у меня домашняя заготовка).

Ананас нарезать кубиками.

В сковороду к луку положить томаты и влить сок от них.

Добавить кусочки ананаса.

Довести до кипения, посолить и добавить сахар, если кисло.

Кусочки утки положить в сковороду.

По вкусу добавить специй.

Тушить утку примерно час на медленном огне.

Подавать к любому гарниру вместе со вкусным соусом.

Кушать подано!