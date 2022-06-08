Рецепт большого картофельного драника с фаршем

Ингредиенты
лук - 1 шт.
фарш мясной - 250 гр.
картофель - 400 гр.
яйцо - 1 шт.
мука - 2 ст.л.
растительное масло для жарки
соль
перец
сыр - 50 гр.
Рецепт приготовления
Нарезаем мелко лук.
Обжариваем на растительном масле до золотистого цвета, добавляем фарш, соль, перец.
Перемешиваем и жарим до готовности фарша.
Трем на крупной терке очищенный картофель.
Отжимаем руками с картофеля сок.
Добавляем к картофелю яйцо, соль, муку и хорошо перемешиваем.
Выкладываем картофельную смесь на разогретую сковороду с растительным маслом, равняем.
Жарим с двух сторон по 5-7 минут до румяности.
Переворачиваем драник при помощи тарелки.
Затем выкладываем на одну половину драника начинку: готовый фарш сверху присыпаем тертым сыром и закрываем второй половиной (более наглядно можно посмотреть в коротеньком видео ниже).
Жарим еще пару минут, можно под крышкой.
Кушать подано!
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