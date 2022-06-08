Рецепт большого картофельного драника с фаршем

Ингредиенты

лук - 1 шт.

фарш мясной - 250 гр.

картофель - 400 гр.

яйцо - 1 шт.

мука - 2 ст.л.

растительное масло для жарки

соль

перец

сыр - 50 гр.

Рецепт приготовления

Нарезаем мелко лук.

Обжариваем на растительном масле до золотистого цвета, добавляем фарш, соль, перец.

Перемешиваем и жарим до готовности фарша.

Трем на крупной терке очищенный картофель.

Отжимаем руками с картофеля сок.

Добавляем к картофелю яйцо, соль, муку и хорошо перемешиваем.

Выкладываем картофельную смесь на разогретую сковороду с растительным маслом, равняем.

Жарим с двух сторон по 5-7 минут до румяности.

Переворачиваем драник при помощи тарелки.

Затем выкладываем на одну половину драника начинку: готовый фарш сверху присыпаем тертым сыром и закрываем второй половиной (более наглядно можно посмотреть в коротеньком видео ниже).

Жарим еще пару минут, можно под крышкой.

Кушать подано!