Четыре вкуса

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Салат из шашлыка «Ташкент»

Фото к рецепту: Салат ташкент

Ингредиенты

  • дайкон - 2 шт.
  • шашлык - 300 гр.
  • куриные яйца - 4 шт.
  • сметана - 200 мл.
  • лимон (сок лимона) - 1 шт.
  • специи: соль 10 гр.
  • для украшения: листья салата, черри, жаренные кольца репчатого лука

Рецепт приготовления

2. Порежьте дайкон тоненькой соломкой.

3. Создайте неповторимый соус.

Разомните желтки.

Добавьте сметаны и сок половины лимона, перемешайте.

4. Заправьте дайкон и порежьте шашлык соломкой.

5. На тарелку выложите листья салата, дайкон в заправке и шашлык.

6. Обжарьте кольца лука во фритюре.

Тем временем натрите белки и добавьте к салату.

7. Украсьте кольцами лука, половинками помидор.

Посолите и полейте лимонным соком!

Кушать подано!

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