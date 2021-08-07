Салат из шашлыка «Ташкент»

Ингредиенты
- дайкон - 2 шт.
- шашлык - 300 гр.
- куриные яйца - 4 шт.
- сметана - 200 мл.
- лимон (сок лимона) - 1 шт.
- специи: соль 10 гр.
- для украшения: листья салата, черри, жаренные кольца репчатого лука
Рецепт приготовления
2. Порежьте дайкон тоненькой соломкой.
3. Создайте неповторимый соус.
Разомните желтки.
Добавьте сметаны и сок половины лимона, перемешайте.
4. Заправьте дайкон и порежьте шашлык соломкой.
5. На тарелку выложите листья салата, дайкон в заправке и шашлык.
6. Обжарьте кольца лука во фритюре.
Тем временем натрите белки и добавьте к салату.
7. Украсьте кольцами лука, половинками помидор.
Посолите и полейте лимонным соком!
Кушать подано!
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