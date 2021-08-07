Салат из шашлыка «Ташкент»

Рецепт приготовления

2. Порежьте дайкон тоненькой соломкой.

3. Создайте неповторимый соус.

Разомните желтки.

Добавьте сметаны и сок половины лимона, перемешайте.

4. Заправьте дайкон и порежьте шашлык соломкой.

5. На тарелку выложите листья салата, дайкон в заправке и шашлык.

6. Обжарьте кольца лука во фритюре.

Тем временем натрите белки и добавьте к салату.

7. Украсьте кольцами лука, половинками помидор.

Посолите и полейте лимонным соком!

Кушать подано!