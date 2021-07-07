Маринованные кабачки

Рецепт приготовления

Лук нарежьте тонкими полукольцами.

Укроп также мелко нарежьте.

Кабачки помойте, отрежьте плодоножки и хвостики.

Порежьте тонкими слайсами круглой формы.

В миску положите нарезанные кабачки, лук, зелень, приправьте всеми специями и влейте лимонный сок.

Всё хорошо перемешайте, чтобы каждая долька кабачка пропиталась специями.

Накройте миску пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 20-25 минут.

После готовые пропитанные маринадом кабачки выложите на блюдо, посыпьте зеленью и подайте к столу.

Кушать подано!