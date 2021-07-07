Четыре вкуса

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Маринованные кабачки

Фото к рецепту: Маринованные кабачки

Ингредиенты

  • кабачки молодые – 600 гр. (2 шт. )
  • лук – 80 гр. (1 шт. )
  • чеснок – 1 зубок
  • укроп – 3 веточки
  • горчица дижонская – 1 ст.л.
  • паприка копчёная – 1 ст.л.
  • лимонный сок – 2 ст.л.
  • соль – щепотка
  • сахар – щепотка
  • черный перец (молотый) – щепотка

Рецепт приготовления

Лук нарежьте тонкими полукольцами.

Укроп также мелко  нарежьте.

Кабачки помойте, отрежьте плодоножки и хвостики.

Порежьте тонкими слайсами круглой формы.

В миску положите нарезанные кабачки, лук, зелень, приправьте всеми специями и влейте лимонный сок.

Всё хорошо перемешайте, чтобы каждая долька кабачка пропиталась специями.

Накройте миску пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 20-25 минут.

После готовые пропитанные маринадом кабачки выложите на блюдо, посыпьте зеленью и подайте к столу.

Кушать подано!

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