Маринованные кабачки

Ингредиенты
- кабачки молодые – 600 гр. (2 шт. )
- лук – 80 гр. (1 шт. )
- чеснок – 1 зубок
- укроп – 3 веточки
- горчица дижонская – 1 ст.л.
- паприка копчёная – 1 ст.л.
- лимонный сок – 2 ст.л.
- соль – щепотка
- сахар – щепотка
- черный перец (молотый) – щепотка
Рецепт приготовления
Лук нарежьте тонкими полукольцами.
Укроп также мелко нарежьте.
Кабачки помойте, отрежьте плодоножки и хвостики.
Порежьте тонкими слайсами круглой формы.
В миску положите нарезанные кабачки, лук, зелень, приправьте всеми специями и влейте лимонный сок.
Всё хорошо перемешайте, чтобы каждая долька кабачка пропиталась специями.
Накройте миску пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 20-25 минут.
После готовые пропитанные маринадом кабачки выложите на блюдо, посыпьте зеленью и подайте к столу.
Кушать подано!
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