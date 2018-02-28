Паровой рулет (ханум) с картофелем и тыквой

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ НАЧИНКИ:

250 г картофеля

150 г тыквы

1 пучок зеленого лука

50 мл растительного масла

½ ч.л. кумина

½ ч.л. кориандра

соль по вкусу

черный перец свежего помола по вкусу

ДЛЯ СОУСА:

300 г помидоров в собственном соку

40 мл оливкового масла

4 зубчика чеснока

6 веточек петрушки

6 веточек кинзы

соль по вкусу

красный острый перец по вкусу

ДЛЯ ТЕСТА:

175 г муки

90 мл тёплой воды

2 ст.л. растительного масла

1 ч.л. белого винного уксуса

Щепотка соли

КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ 4-6

1 Из муки, воды, масла, уксуса и соли замесите мягкое тесто. Накройте салфеткой и оставьте на кухонном столе 30 минут.

2 Зелёный лук мелко нарежьте и потомите в половине растительного масла до мягкости.

3 Картофель и тыкву нарежьте кубиками со стороной не более 0.5 см. Сложите в миску, полейте оставшимся маслом, приправьте солью, перцем, кумином и кориандром. Перемешайте.

4 Тесто раскатайте в тонкий, почти прозрачный пласт. Отступив от края теста на 4-5 см, выложите зелёный лук вместе с маслом. На лук распределите картофель и тыкву. Сверните тесто в тугой рулет.

5 Вкладыш в пароварку смажьте растительным маслом, переложите рулет и варите на пару 35-40 минут.

Положите в сотейник вместе с соком и оливковым маслом. Варите без крышки 5-7 минут после закипания, пока соус не загустеет. 6 Приготовьте соус. Помидоры освободите от кожицы и мелко нарежьте.Положите в сотейник вместе с соком и оливковым маслом. Варите без крышки 5-7 минут после закипания, пока соус не загустеет.

7 Приправьте соус измельченным чесноком, нарезанной зеленью петрушки и кинзы. Доведите до кипения и сразу же снимите с огня.