Паровой рулет (ханум) с картофелем и тыквой

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ НАЧИНКИ:
250 г картофеля
150 г тыквы
1 пучок зеленого лука
50 мл растительного масла
½ ч.л. кумина
½ ч.л. кориандра
соль по вкусу
черный перец свежего помола по вкусу
ДЛЯ СОУСА:
300 г помидоров в собственном соку
40 мл оливкового масла
4 зубчика чеснока
6 веточек петрушки
6 веточек кинзы
соль по вкусу
красный острый перец по вкусу
ДЛЯ ТЕСТА:
175 г муки
90 мл тёплой воды
2 ст.л. растительного масла
1 ч.л. белого винного уксуса
Щепотка соли
КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ 4-6
1 Из муки, воды, масла, уксуса и соли замесите мягкое тесто. Накройте салфеткой и оставьте на кухонном столе 30 минут.
2 Зелёный лук мелко нарежьте и потомите в половине растительного масла до мягкости.
3 Картофель и тыкву нарежьте кубиками со стороной не более 0.5 см. Сложите в миску, полейте оставшимся маслом, приправьте солью, перцем, кумином и кориандром. Перемешайте.
4 Тесто раскатайте в тонкий, почти прозрачный пласт. Отступив от края теста на 4-5 см, выложите зелёный лук вместе с маслом. На лук распределите картофель и тыкву. Сверните тесто в тугой рулет.
5 Вкладыш в пароварку смажьте растительным маслом, переложите рулет и варите на пару 35-40 минут.
6 Приготовьте соус. Помидоры освободите от кожицы и мелко нарежьте. Положите в сотейник вместе с соком и оливковым маслом. Варите без крышки 5-7 минут после закипания, пока соус не загустеет.
7 Приправьте соус измельченным чесноком, нарезанной зеленью петрушки и кинзы. Доведите до кипения и сразу же снимите с огня.
8 Нарежьте рулет на порции и подавайте с горячим соусом.
Свежие комментарии