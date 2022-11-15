Четыре вкуса

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Рецепт вкусного хачапури по-аджарски

Фото к рецепту: Очень вкусный и простой рецепт хачапури по-аджарски

Ингредиенты

  • 2 листа слоеного дрожжевого теста,
  • около 300 гр. сыра (адыгейский, сулугуни и немного брынзы)
  • 4 желтка,
  • чуть-чуть молока
  • немного масла сливочного

Рецепт приготовления

Сыры я натерла на мелкой терке, смешала между собой и добавила немного молока (буквально 2-3 столовых ложки), чтобы масса стала нежной и мягкой.

Оба листа слоеного теста разделила пополам и каждый раскатала в овал, сделала бортики и сформировала лодочки.

В центр лодочки выложила сырную начинку, смазала тесто маслом и отправила в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

Затем достала подрумянившиеся хачапури, в центре сырной начинки сделала углубление - в него вылила желток.

И дополнительно положила по кусочку сливочного масла.

Снова отправила в духовку на 2-3 минуты, чтобы желток немного пропекся, но в центре остался жидким.

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