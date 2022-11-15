Рецепт вкусного хачапури по-аджарски

Ингредиенты
- 2 листа слоеного дрожжевого теста,
- около 300 гр. сыра (адыгейский, сулугуни и немного брынзы)
- 4 желтка,
- чуть-чуть молока
- немного масла сливочного
Рецепт приготовления
Сыры я натерла на мелкой терке, смешала между собой и добавила немного молока (буквально 2-3 столовых ложки), чтобы масса стала нежной и мягкой.
Оба листа слоеного теста разделила пополам и каждый раскатала в овал, сделала бортики и сформировала лодочки.
В центр лодочки выложила сырную начинку, смазала тесто маслом и отправила в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.
Затем достала подрумянившиеся хачапури, в центре сырной начинки сделала углубление - в него вылила желток.
И дополнительно положила по кусочку сливочного масла.
Снова отправила в духовку на 2-3 минуты, чтобы желток немного пропекся, но в центре остался жидким.
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