Рецепт вкусного хачапури по-аджарски

Рецепт приготовления

Сыры я натерла на мелкой терке, смешала между собой и добавила немного молока (буквально 2-3 столовых ложки), чтобы масса стала нежной и мягкой.

Оба листа слоеного теста разделила пополам и каждый раскатала в овал, сделала бортики и сформировала лодочки.

В центр лодочки выложила сырную начинку, смазала тесто маслом и отправила в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

Затем достала подрумянившиеся хачапури, в центре сырной начинки сделала углубление - в него вылила желток.

И дополнительно положила по кусочку сливочного масла.

Снова отправила в духовку на 2-3 минуты, чтобы желток немного пропекся, но в центре остался жидким.