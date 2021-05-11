Мясной хлеб с сыром

Ингредиенты
- куриные бёдра без кости – 850 г
- свиная лопатка без кости – 250 г
- вода ледяная – 400 мл
- свежий чеснок – 25 г
- сыр – 100 г
- соль – 17 г
- хмели-сунели – 3 г
- копченая паприка – 3 г
- кориандр – 1 г
- мускатный орех – 1 г
- укроп сушеный – 1 г
- черный перец – 1 г
- фосфат пищевой – 3 г
- размер формы - 20 см x 8 см x 10 см
Рецепт приготовления
Пропустите куриные бёдра (филе) и чеснок через мясорубку. Добавьте все сухие ингредиенты (соль и специи), влейте в фарш воду. Пробейте погружным блендером до гомогенного состояния.
Добавьте сыр нарезанный кубиком. Тщательно перемешайтй, чтоб сыр равномерно распределился в фарше.
Подготовленный фарш переложите в любую подходящую форму для выпечки (я использую силиконовую).
Уберите мясной хлеб в холодную духовку, выставите 130 градусов (нагрев верх-низ + конвекция) и выпекайте до достижения 74 градусов внутри «батона».
Подавать к столу можно как в горячем, так и в холодном виде.
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