Мясной хлеб с сыром

Рецепт приготовления

Пропустите куриные бёдра (филе) и чеснок через мясорубку. Добавьте все сухие ингредиенты (соль и специи), влейте в фарш воду. Пробейте погружным блендером до гомогенного состояния.

Добавьте сыр нарезанный кубиком. Тщательно перемешайтй, чтоб сыр равномерно распределился в фарше.

Подготовленный фарш переложите в любую подходящую форму для выпечки (я использую силиконовую).

Уберите мясной хлеб в холодную духовку, выставите 130 градусов (нагрев верх-низ + конвекция) и выпекайте до достижения 74 градусов внутри «батона».

Подавать к столу можно как в горячем, так и в холодном виде.