Рецепт вкусного пирога с картошкой и курицей

мука пшеничная - 520 г

вода теплая - 100 мл.

молоко теплое - 150 мл.

дрожжи сухие быстродействующие - 7 г

сахар - 1 ст.л. без горки

соль - 1 ч.л. с небольшой горкой

сметана любой жирности - 120 г

сода - 0,5 ч.л.

масло растительное - 40 мл.

для начинки:

мясо курицы (филе бедра) - 800 г

лук - 1 шт.

картофель - 400 г (4 шт. средние)

соль

перец

масло растительное - 40 мл.

вода - 30-50 мл для сочности по желанию

форма 28х36

Приготовить тесто.

В тёплой воде размешать дрожжи и сахар. Если вы в своих дрожжах не уверены, оставьте смесь на 10-15 минут, до появления пенной шапочки, если этого не произойдет, значит дрожжи не активные и нужно использовать другие.

В отдельной миске смешать сметану и соду. Все ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры.

В миске для замешивания теста смешать муку и соль. Всю муку сразу не добавляйте, чтобы не забить тесто мукой, по влажности мука разная, у вас может уйти чуть меньше или чуть больше, нужно ориентироваться на консистенцию теста.

В муке сделать углубление, вылить дрожжевую смесь, теплое молоко, сметану и растительное масло. Замесить тесто руками или миксером.

Тесто и миску смазать растительным маслом. Накрыть тесто полиэтиленовой пленкой и оставить в тепле на 1-1,5 часа. За это время тесто должно в два раза увеличиться в объеме.

Приготовить начинку.

Нарезать мелкими кусочками куриное филе и лук. Картофель нарезать тонкой соломкой.

Добавить соль, перец, растительное масло, перемешать. Для сочности добавить немного воды (30-50 мл.)

Тесто подошло и увеличилось в объёме.

Подошедшее тесто, разделить на две не равные части, прикрыть салфеткой и оставить минут на 10.

Одну часть побольше, это будет низ пирога, раскатать в пласт чуть больше размера формы, толщиной не более 0,5 см.

Тесто перенести на смазанный растительным маслом противень (размер 28х36 см.), поднять бортики. Выложить начинку.

Раскатать вторую часть теста, накрыть начинку, защипать края теста, сделать отверстие в середине пирога для выхода пара. Пирог накрыть салфеткой и оставить на 30 минут, для подъема теста.

Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно минут 20, до легкого румянца.

Затем закрываем форму фольгой и ставим еще примерно на 1 час, при температуре уже 170 градусов, до готовности. Готовность определяем по готовности картофеля и курицы.

Готовый пирог достаем из духовки, пока пирог ещё горячий, смазываем растительным маслом без запаха, чтобы корочка у пирога была мягкая, накрываем салфеткой и даем немного остыть.

Пирог с курицей и картошкой готов!

Кушать подано!