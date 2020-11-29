Необычные блинчики с начинкой

Если вам надоели привычные блины, то этот рецепт специально для вас. Мы предлагаем вам приготовить блинчики с начинкой на основе манной крупы. Поверьте, это невероятно вкусно!

Необходимые продукты

300 миллилитров молока

150 грамм манной крупы

1 куриное яйцо

щепотка соли

пол чайной ложки разрыхлителя

2 столовые ложки сахара

50 грамм изюма

Начинаем приготовление

Изюм кладем в чашку и заливаем водой. В миску вбиваем куриное яйцо, добавляем соль, сахар, разрыхлитель и взбиваем венчиком. Добавляем в массу половину приготовленного молока и перемешиваем. Потом всыпаем манную крупу и снова перемешиваем. Затем вливаем оставшееся молоко, изюм, снова перемешиваем и оставляем на 15 минут. За это время манка набухнет и тесто станет более нежным. Сковороду смазываем растительным маслом и выливаем немного теста. Жарим блинчики с двух сторон до румяной корочки, а потом подаем к столу.

Приятного аппетита!