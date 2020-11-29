Четыре вкуса

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Необычные блинчики с начинкой

Если вам надоели привычные блины, то этот рецепт специально для вас. Мы предлагаем вам приготовить блинчики с начинкой на основе манной крупы. Поверьте, это невероятно вкусно!

Необходимые продукты

  • 300 миллилитров молока
  • 150 грамм манной крупы
  • 1 куриное яйцо
  • щепотка соли
  • пол чайной ложки разрыхлителя
  • 2 столовые ложки сахара
  • 50 грамм изюма

Начинаем приготовление

  1. Изюм кладем в чашку и заливаем водой.
  2. В миску вбиваем куриное яйцо, добавляем соль, сахар, разрыхлитель и взбиваем венчиком.
  3. Добавляем в массу половину приготовленного молока и перемешиваем. Потом всыпаем манную крупу и снова перемешиваем. Затем вливаем оставшееся молоко, изюм, снова перемешиваем и оставляем на 15 минут. За это время манка набухнет и тесто станет более нежным.
  4. Сковороду смазываем растительным маслом и выливаем немного теста. Жарим блинчики с двух сторон до румяной корочки, а потом подаем к столу.

Необычные блинчики с начинкой

Приятного аппетита!

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