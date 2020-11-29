Необычные блинчики с начинкой

Если вам надоели привычные блины, то этот рецепт специально для вас. Мы предлагаем вам приготовить блинчики с начинкой на основе манной крупы. Поверьте, это невероятно вкусно!
Необходимые продукты
- 300 миллилитров молока
- 150 грамм манной крупы
- 1 куриное яйцо
- щепотка соли
- пол чайной ложки разрыхлителя
- 2 столовые ложки сахара
- 50 грамм изюма
Начинаем приготовление
- Изюм кладем в чашку и заливаем водой.
- В миску вбиваем куриное яйцо, добавляем соль, сахар, разрыхлитель и взбиваем венчиком.
- Добавляем в массу половину приготовленного молока и перемешиваем. Потом всыпаем манную крупу и снова перемешиваем. Затем вливаем оставшееся молоко, изюм, снова перемешиваем и оставляем на 15 минут. За это время манка набухнет и тесто станет более нежным.
- Сковороду смазываем растительным маслом и выливаем немного теста. Жарим блинчики с двух сторон до румяной корочки, а потом подаем к столу.
Приятного аппетита!
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