Вкусные ватрушки с фаршем

Ингредиенты
ингредиенты для теста:
мука пшеничная - +/-450 гр.
дрожжи сухие быстродействующие - 7 гр. (20 гр. прессованных)
сахар - 1 ст.л.
соль - 1 ч.л. с горкой
вода теплая - 150 мл.
молоко теплое - 150 мл.
сливочное масло растопленное - 30 гр.
масло растительное - 1 ст.л.
для начинки:
фарш (говядина) - +/-400 гр.
лук - 1 шт.
кабачок - 150 гр.
соль - 1 ч.л.
перец молотый
яйцо + 1 ч.л. молока для смазывания
Рецепт приготовления
1 Приготовим тесто.
В миску налить теплой воды, молоко, добавить сахар, дрожжи (если не уверены в дрожжах оставьте минут на 15, если жидкость покрылась пузырьками, значит дрожжи хорошие) размешать до растворения дрожжей и сахара.
Добавить соль, растопленное сливочное масло, перемешать.
2 Просеиваем муку (400 г.), муку вмешали, добавляем ещё (50-100 г.), замешиваем тесто.
3 Тесто мягкое, не липнет к рукам.
Чашку смазываем растительным маслом, выкладываем тесто, накрываем пленкой и ставим в теплое место примерно на 1 час, для подъёма.
4 Начинка: мясной фарш, лук мелко нарезанный (можно измельчить блендером), соль, перец, кабачок (натереть на средней терке, жидкость у кабачка слегка отжать) все хорошо перемешать.
5 Тесто подошло, увеличилось в 2-3 раза.
Тесто слегка обминаем, делим на 12 кусочков.
Каждый кусочек скатать в шарик.
6 Противень застелить пергаментом, ещё раз подкатать шарики и выложить на расстоянии не менее 5 см. друг от друга. Накрыть салфеткой и оставить на 30 минут для расстойки.
7 Донышком стакана (дно стакана испачкать в муке) делаем в тесте углубления.
Смазать осторожно яичной смесью (яйцо смешать с одной чайной ложкой молока) силиконовой кисточкой.
В каждое углубление кладем начинку, примерно по 1 ст. л..
Фарш смазывать растительным маслом кисточкой.
Выпекать булочки в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов 30-35 минут.
8 Готовые горячие булочки смазываем растопленным сливочным, чтобы корочка была мягкая.
Выкладываем на блюдо, прикрываем салфеткой и даем не много остыть.
Кушать подано!
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