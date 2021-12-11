Вкусные ватрушки с фаршем

ингредиенты для теста:

мука пшеничная - +/-450 гр.

дрожжи сухие быстродействующие - 7 гр. (20 гр. прессованных)

сахар - 1 ст.л.

соль - 1 ч.л. с горкой

вода теплая - 150 мл.

молоко теплое - 150 мл.

сливочное масло растопленное - 30 гр.

масло растительное - 1 ст.л.

для начинки:

фарш (говядина) - +/-400 гр.

лук - 1 шт.

кабачок - 150 гр.

соль - 1 ч.л.

перец молотый

яйцо + 1 ч.л. молока для смазывания

Рецепт приготовления

1 Приготовим тесто.

В миску налить теплой воды, молоко, добавить сахар, дрожжи (если не уверены в дрожжах оставьте минут на 15, если жидкость покрылась пузырьками, значит дрожжи хорошие) размешать до растворения дрожжей и сахара.

Добавить соль, растопленное сливочное масло, перемешать.

2 Просеиваем муку (400 г.), муку вмешали, добавляем ещё (50-100 г.), замешиваем тесто.

3 Тесто мягкое, не липнет к рукам.

Чашку смазываем растительным маслом, выкладываем тесто, накрываем пленкой и ставим в теплое место примерно на 1 час, для подъёма.

4 Начинка: мясной фарш, лук мелко нарезанный (можно измельчить блендером), соль, перец, кабачок (натереть на средней терке, жидкость у кабачка слегка отжать) все хорошо перемешать.

5 Тесто подошло, увеличилось в 2-3 раза.

Тесто слегка обминаем, делим на 12 кусочков.

Каждый кусочек скатать в шарик.

6 Противень застелить пергаментом, ещё раз подкатать шарики и выложить на расстоянии не менее 5 см. друг от друга. Накрыть салфеткой и оставить на 30 минут для расстойки.

7 Донышком стакана (дно стакана испачкать в муке) делаем в тесте углубления.

Смазать осторожно яичной смесью (яйцо смешать с одной чайной ложкой молока) силиконовой кисточкой.

В каждое углубление кладем начинку, примерно по 1 ст. л..

Фарш смазывать растительным маслом кисточкой.

Выпекать булочки в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов 30-35 минут.

8 Готовые горячие булочки смазываем растопленным сливочным, чтобы корочка была мягкая.

Выкладываем на блюдо, прикрываем салфеткой и даем не много остыть.

Кушать подано!