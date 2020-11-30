Четыре вкуса

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Венское тесто для пирожков: самое нежное и пушистое

Самое нежное и пушистое тесто для сладкой дрожжевой выпечки – это, конечно же, венское тесто. В его состав обязательно входит сливочное масло, которое ничем нельзя заменить, не исказив конечный результат. Кроме того, состав тщательно вымешивается и долго подходит. Но, выпечка из этого теста определенно стоит того, чтобы немного повозиться.

Для начинки подойдет любая сладкая начинка, например, тушеные яблоки с корицей, как в нашем случае.

Необходимые ингредиенты

  • сахар — 120 г
  • молоко — 250 мл
  • яйца — 2 шт.
  • дрожжи сухие — 6 г
  • сливочное растопленное масло — 100 г
  • соль — 2 г
  • мука — 600 г
  • желток для смазки — от одного яйца

Как приготовить венское тесто для пирожков

  1. Для венского теста следует запустить очень густую, как на оладьи, опару. Для этого дрожжи растворить в 100 мл 38-градусного молока, подслащенного 20 г сахара. Далее добавить несколько ложек муки, чтобы загустить тесто.
  2. Мисочку с опарой определить в микроволновку, а рядом поставить стакан с кипятком. При закрытой дверце создастся оптимальный температурный режим для подъема опары.
  3. Через час замес достигнет краев формы.
  4. В посуде для замешивания взболтать яйца с сахаром, используя простой венчик.
  5. Сюда же переложить опару. Вылить остатки молока. И теплое растопленное масло. Просеять в общий замес муку.
  6. Вымешивать эту липкую и жидковатую массу рукой прямо в миске. Тесто сначала будет очень браться за руки, но после 15 минут вертикального и кругового растягивания и вымешивания масса обретет гладкость и пластичность, практически прекратив прилипать к рукам.
  7. Чистую емкость смазать маслом и поместить туда округленное венское тесто. Миску запечатать пленкой.
  8. Всего тесто должно простоять в тепле 2,5-3 часа, но нужно 2 раза за это время аккуратно обминать его. В итоге замес станет очень воздушным и мягким.
  9. Рабочую поверхность промаслить, муки ни в коем случае не подсыпать. От теста отрывать небольшие кусочки общим количеством до 25 шт. и округлять их.
  10. Руками расплющить лепешку. Заполнить ее начинкой (например, тушеные яблоки с корицей).
  11. Соединить края треугольником. Все заготовки выложить на противень, прикрыть пленкой и оставить расстаиваться.
  12. Через полчаса нежно смазать верх пирожков яичным желтком.
  13. При 180 градусах без конвекции изделия испекутся за полчаса.

Пирожки из венского теста просто растворяются во рту — такие они нежные! На следующий день выпечка нисколько не почерствела. Как холодные, так и горячие пирожки очень вкусны с молоком, попробуйте.

Венское тесто для пирожков: самое нежное и пушистое

Приятного аппетита.

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