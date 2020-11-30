Венское тесто для пирожков: самое нежное и пушистое

Самое нежное и пушистое тесто для сладкой дрожжевой выпечки – это, конечно же, венское тесто. В его состав обязательно входит сливочное масло, которое ничем нельзя заменить, не исказив конечный результат. Кроме того, состав тщательно вымешивается и долго подходит. Но, выпечка из этого теста определенно стоит того, чтобы немного повозиться.

Для начинки подойдет любая сладкая начинка, например, тушеные яблоки с корицей, как в нашем случае.

Необходимые ингредиенты

сахар — 120 г

молоко — 250 мл

яйца — 2 шт.

дрожжи сухие — 6 г

сливочное растопленное масло — 100 г

соль — 2 г

мука — 600 г

желток для смазки — от одного яйца

Как приготовить венское тесто для пирожков

Для венского теста следует запустить очень густую, как на оладьи, опару. Для этого дрожжи растворить в 100 мл 38-градусного молока, подслащенного 20 г сахара. Далее добавить несколько ложек муки, чтобы загустить тесто. Мисочку с опарой определить в микроволновку, а рядом поставить стакан с кипятком. При закрытой дверце создастся оптимальный температурный режим для подъема опары. Через час замес достигнет краев формы. В посуде для замешивания взболтать яйца с сахаром, используя простой венчик. Сюда же переложить опару. Вылить остатки молока. И теплое растопленное масло. Просеять в общий замес муку. Вымешивать эту липкую и жидковатую массу рукой прямо в миске. Тесто сначала будет очень браться за руки, но после 15 минут вертикального и кругового растягивания и вымешивания масса обретет гладкость и пластичность, практически прекратив прилипать к рукам. Чистую емкость смазать маслом и поместить туда округленное венское тесто. Миску запечатать пленкой. Всего тесто должно простоять в тепле 2,5-3 часа, но нужно 2 раза за это время аккуратно обминать его. В итоге замес станет очень воздушным и мягким. Рабочую поверхность промаслить, муки ни в коем случае не подсыпать. От теста отрывать небольшие кусочки общим количеством до 25 шт. и округлять их. Руками расплющить лепешку. Заполнить ее начинкой (например, тушеные яблоки с корицей). Соединить края треугольником. Все заготовки выложить на противень, прикрыть пленкой и оставить расстаиваться. Через полчаса нежно смазать верх пирожков яичным желтком. При 180 градусах без конвекции изделия испекутся за полчаса.

Пирожки из венского теста просто растворяются во рту — такие они нежные! На следующий день выпечка нисколько не почерствела. Как холодные, так и горячие пирожки очень вкусны с молоком, попробуйте.

Приятного аппетита.