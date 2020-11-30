Венское тесто для пирожков: самое нежное и пушистое

Самое нежное и пушистое тесто для сладкой дрожжевой выпечки – это, конечно же, венское тесто. В его состав обязательно входит сливочное масло, которое ничем нельзя заменить, не исказив конечный результат. Кроме того, состав тщательно вымешивается и долго подходит. Но, выпечка из этого теста определенно стоит того, чтобы немного повозиться.
Для начинки подойдет любая сладкая начинка, например, тушеные яблоки с корицей, как в нашем случае.
Необходимые ингредиенты
- сахар — 120 г
- молоко — 250 мл
- яйца — 2 шт.
- дрожжи сухие — 6 г
- сливочное растопленное масло — 100 г
- соль — 2 г
- мука — 600 г
- желток для смазки — от одного яйца
Как приготовить венское тесто для пирожков
- Для венского теста следует запустить очень густую, как на оладьи, опару. Для этого дрожжи растворить в 100 мл 38-градусного молока, подслащенного 20 г сахара. Далее добавить несколько ложек муки, чтобы загустить тесто.
- Мисочку с опарой определить в микроволновку, а рядом поставить стакан с кипятком. При закрытой дверце создастся оптимальный температурный режим для подъема опары.
- Через час замес достигнет краев формы.
- В посуде для замешивания взболтать яйца с сахаром, используя простой венчик.
- Сюда же переложить опару. Вылить остатки молока. И теплое растопленное масло. Просеять в общий замес муку.
- Вымешивать эту липкую и жидковатую массу рукой прямо в миске. Тесто сначала будет очень браться за руки, но после 15 минут вертикального и кругового растягивания и вымешивания масса обретет гладкость и пластичность, практически прекратив прилипать к рукам.
- Чистую емкость смазать маслом и поместить туда округленное венское тесто. Миску запечатать пленкой.
- Всего тесто должно простоять в тепле 2,5-3 часа, но нужно 2 раза за это время аккуратно обминать его. В итоге замес станет очень воздушным и мягким.
- Рабочую поверхность промаслить, муки ни в коем случае не подсыпать. От теста отрывать небольшие кусочки общим количеством до 25 шт. и округлять их.
- Руками расплющить лепешку. Заполнить ее начинкой (например, тушеные яблоки с корицей).
- Соединить края треугольником. Все заготовки выложить на противень, прикрыть пленкой и оставить расстаиваться.
- Через полчаса нежно смазать верх пирожков яичным желтком.
- При 180 градусах без конвекции изделия испекутся за полчаса.
Пирожки из венского теста просто растворяются во рту — такие они нежные! На следующий день выпечка нисколько не почерствела. Как холодные, так и горячие пирожки очень вкусны с молоком, попробуйте.
Приятного аппетита.
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