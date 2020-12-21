Пирог с начинкой в пряном соусе

Ингредиенты
- основное
- тесто слоеное дрожжевое (2 пластины) — 500 гр.
- сыр твердый (тертый) — 4 ст.л.
- масло сливочное (топленое) — 4 ст.л.
- мука пшеничная (на подпыл) — 2 ст.л.
- желток яичный (для смазки пирога) — 1 шт.
- зелень (для украшения)
- помидоры черри (по желанию для украшения) — 10 шт.
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- для начинки
- филе куриное — 270 гр.
- масло сливочное (если грудка) — 15 гр.
- лук репчатый — 1 шт.
- чеснок — 2 зуб.
- приправа (для курицы) — 0,5 ч.л.
- картофель (средний) — 1 шт.
- перец чили (3 см или острый красный молотый - 1 щеп.) — 0,5 шт.
- белок яичный (если филе грудки, то исключить) — 1 шт.
- соль
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- для соуса
- сметана (или домашний майонез) — 3 ст.л.
- кетчуп (томатный) — 3 ст.л.
- приправа (молотая - зира, кориандр) — 2 щепот.
- чеснок (сухой, молотый или свежий 1 зуб.) — 1 щепот.
- вода — 150 мл.
- сахар (по желанию) — 1 щепот.
- соль
Пошаговый рецепт приготовления
Готовить очень просто, а получается - сытный, пряный и мягкий пирог! Для приготовления этого рецепта не нужно замешивать тесто, его с заменит слоеное дрожжевое тесто.
Пошаговые фото рецепта
2. Добавить очищенный и тертый на крупной терке картофель и приправу для курицы. Перемешать и выложить в чашу блендера.
3. Добавить острый перец, кусочек мягкого сливочного масла и яичный белок, измельчить блендером до однородности. Попробовать на соль. Начинка готова!
4. Подготовим тесто. Припыляем мукой столешницу и скалку. Размороженное тесто (1/2 часть, 250 г) раскатываем в пласт до размера 27*37 см и смазываем топленым маслом.
10. Приготовим соус. Все ингредиенты для соуса смешиваем. Добавляем по щепотке молотую приправу (зиру и кориандр), щепотку сахара, молотый перец, сухой чеснок и соль, перемешиваем. Соус готов!
11. Застилаем форму для выпечки (Ф=26 см) пекарской бумагой или силиконовым ковриком. Наливаем 3-4 ст. ложки соуса в середину и выкладываем порционные рулетики. Затем свободные пустоты аккуратно заливаем оставшимся соусом. На рулеты соус НЕ льем!
12. Накрываем пирог (фольгой или пекарской бумагой, только верх) и ставим формочку в теплое место, минут на 20-30 для увеличения пирога в 2 раза. Затем смазываем верх пирога взбитым желтком, украшаем помидорчиками черри, кунжутом и ставим в разогретую до 180 С духовку.
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