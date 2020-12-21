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Пирог с начинкой в пряном соусе

Фото к рецепту: Пирог с начинкой в пряном соусе

Ингредиенты

  • основное
  • тесто слоеное дрожжевое (2 пластины) — 500 гр.
  • сыр твердый (тертый) — 4 ст.л.
  • масло сливочное (топленое) — 4 ст.л.
  • мука пшеничная (на подпыл) — 2 ст.л.
  • желток яичный (для смазки пирога) — 1 шт.
  • зелень (для украшения)
  • помидоры черри (по желанию для украшения) — 10 шт.
  • -
  • для начинки
  • филе куриное — 270 гр.
  • масло сливочное (если грудка) — 15 гр.
  • лук репчатый — 1 шт.
  • чеснок — 2 зуб.
  • приправа (для курицы) — 0,5 ч.л.
  • картофель (средний) — 1 шт.
  • перец чили (3 см или острый красный молотый - 1 щеп.) — 0,5 шт.
  • белок яичный (если филе грудки, то исключить) — 1 шт.
  • соль
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  • для соуса
  • сметана (или домашний майонез) — 3 ст.л.
  • кетчуп (томатный) — 3 ст.л.
  • приправа (молотая - зира, кориандр) — 2 щепот.
  • чеснок (сухой, молотый или свежий 1 зуб.) — 1 щепот.
  • вода — 150 мл.
  • сахар (по желанию) — 1 щепот.
  • соль

Пошаговый рецепт приготовления

Готовить очень просто, а получается - сытный, пряный и мягкий пирог! Для приготовления этого рецепта не нужно замешивать тесто, его с заменит слоеное дрожжевое тесто.

Пошаговые фото рецепта

Пирог с начинкой в пряном соусе: фото шаг 1
1. Приготовим начинку. Филе курицы порезать кусочками, очищенные лук и чеснок дольками.
Пирог с начинкой в пряном соусе: фото шаг 2
2. Добавить очищенный и тертый на крупной терке картофель и приправу для курицы. Перемешать и выложить в чашу блендера.
Пирог с начинкой в пряном соусе: фото шаг 3
3. Добавить острый перец, кусочек мягкого сливочного масла и яичный белок, измельчить блендером до однородности. Попробовать на соль. Начинка готова!
Пирог с начинкой в пряном соусе: фото шаг 4
4. Подготовим тесто. Припыляем мукой столешницу и скалку. Размороженное тесто (1/2 часть, 250 г) раскатываем в пласт до размера 27*37 см и смазываем топленым маслом.
Пирог с начинкой в пряном соусе: фото шаг 5
5. Выкладываем равномерно на пласт теста начинку, 1/2 часть.
Пирог с начинкой в пряном соусе: фото шаг 6
6. Посыпаем начинку тертым сыром, 1/2 часть.
Пирог с начинкой в пряном соусе: фото шаг 7
7. Сворачиваем пласт теста с начинкой в рулет.
Пирог с начинкой в пряном соусе: фото шаг 8
8. Со второй частью теста поступаем так же, начиная с шага № 5. Получилось 2 рулета.
Пирог с начинкой в пряном соусе: фото шаг 9
9. Разрезаем рулеты на порционные части, получилось 22 рулетика.
Пирог с начинкой в пряном соусе: фото шаг 10
10. Приготовим соус. Все ингредиенты для соуса смешиваем. Добавляем по щепотке молотую приправу (зиру и кориандр), щепотку сахара, молотый перец, сухой чеснок и соль, перемешиваем. Соус готов!
Пирог с начинкой в пряном соусе: фото шаг 11
11. Застилаем форму для выпечки (Ф=26 см) пекарской бумагой или силиконовым ковриком. Наливаем 3-4 ст. ложки соуса в середину и выкладываем порционные рулетики. Затем свободные пустоты аккуратно заливаем оставшимся соусом. На рулеты соус НЕ льем!
Пирог с начинкой в пряном соусе: фото шаг 12
12. Накрываем пирог (фольгой или пекарской бумагой, только верх) и ставим формочку в теплое место, минут на 20-30 для увеличения пирога в 2 раза. Затем смазываем верх пирога взбитым желтком, украшаем помидорчиками черри, кунжутом и ставим в разогретую до 180 С духовку.
Пирог с начинкой в пряном соусе: фото шаг 13
13. Выпекаем пирог до румяной корочки, минут 30-40.
Пирог с начинкой в пряном соусе: фото шаг 14
14. Готовый пирог, накрываем легким полотенцем и даем время немного остыть, затем подаем. Приятного аппетита!

Дополнительная информация

Пирог с начинкой в пряном соусе

Пирог с начинкой в пряном соусе

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