Пирог с начинкой в пряном соусе

1. Приготовим начинку. Филе курицы порезать кусочками, очищенные лук и чеснок дольками.

2. Добавить очищенный и тертый на крупной терке картофель и приправу для курицы. Перемешать и выложить в чашу блендера.

3. Добавить острый перец, кусочек мягкого сливочного масла и яичный белок, измельчить блендером до однородности. Попробовать на соль. Начинка готова!

4. Подготовим тесто. Припыляем мукой столешницу и скалку. Размороженное тесто (1/2 часть, 250 г) раскатываем в пласт до размера 27*37 см и смазываем топленым маслом.

5. Выкладываем равномерно на пласт теста начинку, 1/2 часть.

6. Посыпаем начинку тертым сыром, 1/2 часть.

7. Сворачиваем пласт теста с начинкой в рулет.

8. Со второй частью теста поступаем так же, начиная с шага № 5. Получилось 2 рулета.

9. Разрезаем рулеты на порционные части, получилось 22 рулетика.

10. Приготовим соус. Все ингредиенты для соуса смешиваем. Добавляем по щепотке молотую приправу (зиру и кориандр), щепотку сахара, молотый перец, сухой чеснок и соль, перемешиваем. Соус готов!

11. Застилаем форму для выпечки (Ф=26 см) пекарской бумагой или силиконовым ковриком. Наливаем 3-4 ст. ложки соуса в середину и выкладываем порционные рулетики. Затем свободные пустоты аккуратно заливаем оставшимся соусом. На рулеты соус НЕ льем!

12. Накрываем пирог (фольгой или пекарской бумагой, только верх) и ставим формочку в теплое место, минут на 20-30 для увеличения пирога в 2 раза. Затем смазываем верх пирога взбитым желтком, украшаем помидорчиками черри, кунжутом и ставим в разогретую до 180 С духовку.

13. Выпекаем пирог до румяной корочки, минут 30-40.