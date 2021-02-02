Четыре вкуса

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Борщ с пампушками

Фото к рецепту: Борщ с пампушками

Ингредиенты

  • для борща:
  • говядина на кости – 500 гр.
  • морковь – 1 средняя
  • свекла – 2 средние
  • лук – 1 средняя
  • капуста – 500-600 гр.
  • томатное пюре – 160 мл.
  • лимонный сок
  • кориандр измельченный
  • перец черный измельченный
  • соль
  • сахар
  • для пампушек:
  • мука – 500 гр.
  • яйцо – 1 шт.
  • масло сливочное – 55 гр.
  • молоко – 220 гр.
  • сметана – 1 ст.л.
  • дрожжи сухие – 7 гр.
  • соль – 2 ч.л.
  • сахар – 25 гр.
  • чеснок – 3 зубчика
  • масло растительное

Пошаговый рецепт приготовления

1. В готовый бульон добавляем пассированные нарезанные соломкой лук, морковь и свеклу с томатным пюре.

В последнюю очередь добавляем нарезанную капусту.

Варим 1 минуту.

2. Для пончиков: в теплое молоко насыпаем дрожжи и сахар, через 10 минут добавляем растопленное масло, яйцо и сметану.

Выливаем в муку с солью.

Замешиваем тесто и оставляем на 1 ч.

3. Формируем пампушки и даем им подойти.

Выпекаем при температуре 180 градусов 30 минут.

Смазываем натертым чесноком с растительным маслом.

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