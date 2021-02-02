Борщ с пампушками

1. В готовый бульон добавляем пассированные нарезанные соломкой лук, морковь и свеклу с томатным пюре.

Балансируем вкус солью, лимонным соком, сахаром и специями.

В последнюю очередь добавляем нарезанную капусту.

Варим 1 минуту.

2. Для пончиков: в теплое молоко насыпаем дрожжи и сахар, через 10 минут добавляем растопленное масло, яйцо и сметану.

Выливаем в муку с солью.

Замешиваем тесто и оставляем на 1 ч.

3. Формируем пампушки и даем им подойти.

Выпекаем при температуре 180 градусов 30 минут.

Смазываем натертым чесноком с растительным маслом.