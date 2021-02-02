Борщ с пампушками

Ингредиенты
- для борща:
- говядина на кости – 500 гр.
- морковь – 1 средняя
- свекла – 2 средние
- лук – 1 средняя
- капуста – 500-600 гр.
- томатное пюре – 160 мл.
- лимонный сок
- кориандр измельченный
- перец черный измельченный
- соль
- сахар
- для пампушек:
- мука – 500 гр.
- яйцо – 1 шт.
- масло сливочное – 55 гр.
- молоко – 220 гр.
- сметана – 1 ст.л.
- дрожжи сухие – 7 гр.
- соль – 2 ч.л.
- сахар – 25 гр.
- чеснок – 3 зубчика
- масло растительное
Пошаговый рецепт приготовления
1. В готовый бульон добавляем пассированные нарезанные соломкой лук, морковь и свеклу с томатным пюре.
Балансируем вкус солью, лимонным соком, сахаром и специями.
В последнюю очередь добавляем нарезанную капусту.
Варим 1 минуту.
2. Для пончиков: в теплое молоко насыпаем дрожжи и сахар, через 10 минут добавляем растопленное масло, яйцо и сметану.
Выливаем в муку с солью.
Замешиваем тесто и оставляем на 1 ч.
3. Формируем пампушки и даем им подойти.
Выпекаем при температуре 180 градусов 30 минут.
Смазываем натертым чесноком с растительным маслом.
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