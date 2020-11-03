Четыре вкуса

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Очень вкусный салатик с крабовыми палочками

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного салатика, который понравится абсолютно всем. 

Приготовить его проще простого, поэтому справится любая хозяйка. Времени на этот процесс у вас уйдёт немного. Ингредиенты простые и доступные. Салатик имеет название «Красное море», поэтому логично, что он состоит из ингредиентов красного цвета: крабовые палочки, болгарский перец и помидоры. Готовить его можно хоть каждый день и, поверьте, совсем не надоедает. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.

Нужные ингредиенты

  • 200 гр крабовых палочек
  • 1 болгарский перец
  • 4 помидора
  • 70 гр твердого сыра
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 столовые ложки майонеза
  • соль и черный молотый перец по вкусу

Начинаем процесс

  1. В первую очередь нарезаем тонкой соломкой крабовые палочки.
  2. Затем очищаем от перегородок и семян болгарский перец. Его тоже режем соломкой.
  3. Перекладываем подготовленные ингредиенты в салатницу.
  4. Теперь разрезаем помидоры пополам и вырезаем семенную часть. Остальное нарезаем полосочками. Отправляем к остальным ингредиентам.
  5. Сыр можно как натереть на крупной фракции терки, так и нарезать тонкими полосочками.
  6. Продавливаем через пресс чеснок и вместе с сыром отправляем тоже в салатницу.
  7. Заправляем майонезом. Солим и перчим по вкусу. Хорошо перемешиваем.
  8. Затем салатик убираем на 20 минут в холодильник. По истечении нужного времени его можно подавать к столу.

Очень вкусный салатик с крабовыми палочками

Приятного аппетита!

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