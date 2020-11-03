Очень вкусный салатик с крабовыми палочками

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного салатика, который понравится абсолютно всем.

Приготовить его проще простого, поэтому справится любая хозяйка. Времени на этот процесс у вас уйдёт немного. Ингредиенты простые и доступные. Салатик имеет название «Красное море», поэтому логично, что он состоит из ингредиентов красного цвета: крабовые палочки, болгарский перец и помидоры. Готовить его можно хоть каждый день и, поверьте, совсем не надоедает. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.

Нужные ингредиенты

200 гр крабовых палочек

1 болгарский перец

4 помидора

70 гр твердого сыра

2 зубчика чеснока

2 столовые ложки майонеза

соль и черный молотый перец по вкусу

Начинаем процесс

В первую очередь нарезаем тонкой соломкой крабовые палочки. Затем очищаем от перегородок и семян болгарский перец. Его тоже режем соломкой. Перекладываем подготовленные ингредиенты в салатницу. Теперь разрезаем помидоры пополам и вырезаем семенную часть. Остальное нарезаем полосочками. Отправляем к остальным ингредиентам. Сыр можно как натереть на крупной фракции терки, так и нарезать тонкими полосочками. Продавливаем через пресс чеснок и вместе с сыром отправляем тоже в салатницу. Заправляем майонезом. Солим и перчим по вкусу. Хорошо перемешиваем. Затем салатик убираем на 20 минут в холодильник. По истечении нужного времени его можно подавать к столу.

Приятного аппетита!