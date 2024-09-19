Рецепт вкусных соленых огурцов на зиму

Ингредиенты

огурцы - 6.5 кг

соль- 320 г ( на четыре 3х литровые банки)

чеснок – 4 зубчика

зелень:

укроп зеленый и зонтики

петрушка

сельдерей

листья хрена и корень хрена

листья черной смородины

цветы бархатцев (чорнобрывцы)

специи:

перец черный горошком

душистый перец

лавровый лист или приправа для маринованных или соленых огурцов

Рецепт приготовления