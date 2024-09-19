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Четыре вкуса

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Рецепт вкусных соленых огурцов на зиму

Фото к рецепту: Соленые огруцы на зиму

Ингредиенты

огурцы - 6.5 кг

соль- 320 г ( на четыре 3х литровые банки)

чеснок – 4 зубчика

зелень:

укроп зеленый и зонтики

петрушка

сельдерей

листья хрена и корень хрена

листья черной смородины

цветы бархатцев (чорнобрывцы)

специи:

перец черный горошком

душистый перец

лавровый лист или приправа для маринованных или соленых огурцов

Рецепт приготовления

Огурцы заливаю холодной водой и оставляю на 1 час.

Зелень мою, нарезаю, корень хрена нарезаю на средние кусочки.

В 3х литровую банку кладу измельченную зелень, зубчик чеснока, цветы бархатцев, хрен, по 1 ст.л. приправы для засолки огурцов.

Затем закладываю огурцы, сверху кладу зелень.

Для рассола: в банки с огурцами наливаю воду, затем эту воду сливаю в кастрюлю, ставлю на огонь, довожу до кипения, кладу соль, мешаю и даю прокипеть 1-2 минуты.

Снимаю с огня и заливаю банки.

Банки закрываю капроновыми крышками.

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