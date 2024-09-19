Рецепт вкусных соленых огурцов на зиму

Ингредиенты
огурцы - 6.5 кг
соль- 320 г ( на четыре 3х литровые банки)
чеснок – 4 зубчика
зелень:
укроп зеленый и зонтики
петрушка
сельдерей
листья хрена и корень хрена
листья черной смородины
цветы бархатцев (чорнобрывцы)
специи:
перец черный горошком
душистый перец
лавровый лист или приправа для маринованных или соленых огурцов
Рецепт приготовления
Огурцы заливаю холодной водой и оставляю на 1 час.
Зелень мою, нарезаю, корень хрена нарезаю на средние кусочки.
В 3х литровую банку кладу измельченную зелень, зубчик чеснока, цветы бархатцев, хрен, по 1 ст.л. приправы для засолки огурцов.
Затем закладываю огурцы, сверху кладу зелень.
Для рассола: в банки с огурцами наливаю воду, затем эту воду сливаю в кастрюлю, ставлю на огонь, довожу до кипения, кладу соль, мешаю и даю прокипеть 1-2 минуты.
Снимаю с огня и заливаю банки.
Банки закрываю капроновыми крышками.
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