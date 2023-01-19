Готовим вкусный гуляш с майонезом

Ингредиенты
куриное филе — 700 гр.
перец болгарский – 150 гр.
лук — 150 гр.
морковь — 150 гр.
томатная паста — 70 гр.
молотая паприка — 5 гр.
вода — 500 мл.
мука 1ст - 20 гр.
Растительное масло — 30 мл.
специи
Фото рецепта
2. Мелко шинкуем лук, морковь и перец. Куриное филе — средними кусочками.
3. Отправляем в чашу половину масла и филе - Режим «Жарка» 12 минут (Не забываем перемешивать каждые 2-3 минуты). Желательно готовить с открытой крышкой.
4. Добавляем в чашу лук, перец и морковь плюс остатки масла - Режим «Жарка» 14 минут (Не забываем перемешивать каждые 2-3 минуты). Желательно готовить с открытой крышкой.
5. Добавляем в чашу все остальное - Режим «Тушение» 60 минут.
Кушать подно!
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