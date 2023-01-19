Четыре вкуса

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Готовим вкусный гуляш с майонезом

Фото к рецепту: Нежный гуляш с майонезом

Ингредиенты

куриное филе — 700 гр.

перец болгарский – 150 гр.

лук — 150 гр.

морковь — 150 гр.

томатная паста — 70 гр.

молотая паприка — 5 гр.

вода — 500 мл.

мука 1ст - 20 гр.

Растительное масло — 30 мл.

специи

Фото рецепта

Нежный гуляш с майонезом: шаг 1
1. Для комфортной готовки приготовим все продукты.
Нежный гуляш с майонезом: шаг 2
2. Мелко шинкуем лук, морковь и перец. Куриное филе — средними кусочками.
Нежный гуляш с майонезом: шаг 3
3. Отправляем в чашу половину масла и филе - Режим «Жарка» 12 минут (Не забываем перемешивать каждые 2-3 минуты). Желательно готовить с открытой крышкой.
Нежный гуляш с майонезом: шаг 4
4. Добавляем в чашу лук, перец и морковь плюс остатки масла - Режим «Жарка» 14 минут (Не забываем перемешивать каждые 2-3 минуты). Желательно готовить с открытой крышкой.
Нежный гуляш с майонезом: шаг 5
5. Добавляем в чашу все остальное - Режим «Тушение» 60 минут.
Нежный гуляш с майонезом: шаг 6
Кушать подно!
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