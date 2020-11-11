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Трубочки из творога со сгущенкой «Райское наслаждение»

Отличные трубочки из сгущенки с добавлением кокосовой стружки. Имеют просто восхитительный аромат, получаются нежные и сочные. Трубочки подходят к чаю для домашнего чаепития.

Необходимые продукты

  • 1 куриное яйцо
  • 350 грамм творога
  • 150 грамм сгущенного молока
  • 350 грамм пшеничной муки
  • 170 грамм сливочного масла
  • щепотка соли
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 60 грамм кокосовой стружки
  • 80 грамм сахара

Начинаем приготовление

  1. В чашку кладем сливочное масло и муку. Перетираем до состояния крошки.
  2. В чашку вбиваем куриное яйцо, слегка взбиваем, вливаем сгущенное молоко и хорошо перемешиваем. Потом добавляем творог и разминаем все толкушкой до однородной массы.
  3. В мучную смесь добавляем соль, разрыхлитель, перемешиваем и вливаем жидкую массу. Замешиваем тесто, собираем в шар.
  4. Готовое тесто перекладываем в пакет и убираем в холодильник на 1 час.
  5. В чашку всыпаем кокосовую стружку и сахар, перемешиваем.
  6. Достаем тесто и разрезаем на кусочки, раскатываем в тонкий пласт. Сверху посыпаем стружкой с сахаром, а потом разрезаем на полоски. И сворачиваем их в трубочки. Получившиеся трубочки перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  7. Заготовку отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов.
    Выпекаем в течение 15-20 минут, а потом достаем, перекладываем на блюдо и подаем к столу.

Трубочки из творога со сгущенкой "Райское наслаждение"

Приятного чаепития!

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