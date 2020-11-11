Трубочки из творога со сгущенкой «Райское наслаждение»

Отличные трубочки из сгущенки с добавлением кокосовой стружки. Имеют просто восхитительный аромат, получаются нежные и сочные. Трубочки подходят к чаю для домашнего чаепития.

Необходимые продукты

1 куриное яйцо

350 грамм творога

150 грамм сгущенного молока

350 грамм пшеничной муки

170 грамм сливочного масла

щепотка соли

1 чайная ложка разрыхлителя

60 грамм кокосовой стружки

80 грамм сахара

Начинаем приготовление

В чашку кладем сливочное масло и муку. Перетираем до состояния крошки. В чашку вбиваем куриное яйцо, слегка взбиваем, вливаем сгущенное молоко и хорошо перемешиваем. Потом добавляем творог и разминаем все толкушкой до однородной массы. В мучную смесь добавляем соль, разрыхлитель, перемешиваем и вливаем жидкую массу. Замешиваем тесто, собираем в шар. Готовое тесто перекладываем в пакет и убираем в холодильник на 1 час. В чашку всыпаем кокосовую стружку и сахар, перемешиваем. Достаем тесто и разрезаем на кусочки, раскатываем в тонкий пласт. Сверху посыпаем стружкой с сахаром, а потом разрезаем на полоски. И сворачиваем их в трубочки. Получившиеся трубочки перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Заготовку отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов. Выпекаем в течение 15-20 минут, а потом достаем, перекладываем на блюдо и подаем к столу.

Приятного чаепития!