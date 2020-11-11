Трубочки из творога со сгущенкой «Райское наслаждение»

Отличные трубочки из сгущенки с добавлением кокосовой стружки. Имеют просто восхитительный аромат, получаются нежные и сочные. Трубочки подходят к чаю для домашнего чаепития.
Необходимые продукты
- 1 куриное яйцо
- 350 грамм творога
- 150 грамм сгущенного молока
- 350 грамм пшеничной муки
- 170 грамм сливочного масла
- щепотка соли
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 60 грамм кокосовой стружки
- 80 грамм сахара
Начинаем приготовление
- В чашку кладем сливочное масло и муку. Перетираем до состояния крошки.
- В чашку вбиваем куриное яйцо, слегка взбиваем, вливаем сгущенное молоко и хорошо перемешиваем. Потом добавляем творог и разминаем все толкушкой до однородной массы.
- В мучную смесь добавляем соль, разрыхлитель, перемешиваем и вливаем жидкую массу. Замешиваем тесто, собираем в шар.
- Готовое тесто перекладываем в пакет и убираем в холодильник на 1 час.
- В чашку всыпаем кокосовую стружку и сахар, перемешиваем.
- Достаем тесто и разрезаем на кусочки, раскатываем в тонкий пласт. Сверху посыпаем стружкой с сахаром, а потом разрезаем на полоски. И сворачиваем их в трубочки. Получившиеся трубочки перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Заготовку отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов. Выпекаем в течение 15-20 минут, а потом достаем, перекладываем на блюдо и подаем к столу.
Приятного чаепития!
Свежие комментарии