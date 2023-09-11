Рецепт вкусной капусты по-грузински

Нарезаем капусту небольшим кубиком.

Свеклу нарезаем пластинками(если крупная еще на пополам).

Укладываем всё в банку слоями капуста, свекла, чеснок, лавровый лист, перец черный горошком, перец душистый.

Прямо в банку вливаем растительное масло и уксус.

Сразу заливаем горячим маринадом(вода+соль+сахар) и закрываем винтовой крышкой.

Даём полностью остыть и ставим в холодильник на 3 дня.

Через 3 дня уже можно наслаждаться!

Кушать подано!