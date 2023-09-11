Четыре вкуса

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Рецепт вкусной капусты по-грузински

Фото к рецепту: Капуста по-грузински

Ингредиенты

  • 1.5 л. воды
  • 1.5-2 кг. капусты
  • 3 ст.л. соли
  • 3 ст.л. сахара
  • 100 г. яблочного уксуса
  • 1 шт. средняя свекла
  • 2-3 зуб. чеснока
  • 1-2 шт. лаврового листа
  • 50-70 гр. растительного масла
  • 6 шт. черный перец горошком
  • 4 шт. душистого перца

Рецепт приготовления

Нарезаем капусту небольшим кубиком.

Свеклу нарезаем пластинками(если крупная еще на пополам).

Укладываем всё в банку слоями капуста, свекла, чеснок, лавровый лист, перец черный горошком, перец душистый.

Прямо в банку вливаем растительное масло и уксус.

Сразу заливаем горячим маринадом(вода+соль+сахар) и закрываем винтовой крышкой.

Даём полностью остыть и ставим в холодильник на 3 дня.

Через 3 дня уже можно наслаждаться!

Кушать подано!

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