Рецепт вкусной капусты по-грузински

Ингредиенты
- 1.5 л. воды
- 1.5-2 кг. капусты
- 3 ст.л. соли
- 3 ст.л. сахара
- 100 г. яблочного уксуса
- 1 шт. средняя свекла
- 2-3 зуб. чеснока
- 1-2 шт. лаврового листа
- 50-70 гр. растительного масла
- 6 шт. черный перец горошком
- 4 шт. душистого перца
Рецепт приготовления
Нарезаем капусту небольшим кубиком.
Свеклу нарезаем пластинками(если крупная еще на пополам).
Укладываем всё в банку слоями капуста, свекла, чеснок, лавровый лист, перец черный горошком, перец душистый.
Прямо в банку вливаем растительное масло и уксус.
Сразу заливаем горячим маринадом(вода+соль+сахар) и закрываем винтовой крышкой.
Даём полностью остыть и ставим в холодильник на 3 дня.
Через 3 дня уже можно наслаждаться!
Кушать подано!
Свежие комментарии