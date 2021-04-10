Простой рецепт хачапури по-мегрельски

Пошаговый рецепт приготовления

1 Тёплая вода, дрожжи, сахар - перемешайте все до полного растворения дрожжей. Если вы не уверены в дрожжах, накройте дрожжевую смесь и дайте постоять минут 10. Жидкость покроется пузырьками, значит дрожжи хорошие. Добавить растительное масло, соль, еще раз перемешайте.

2 Просейте муку. Муку вмешали, добавить размягченное сливочное масло. Замесите тесто.

3 Миску смажьте растительным маслом, положите тесто, накройте пленкой. Поставьте в теплое место и дайте подойти в течении часа.

4 Приготовьте начинку. На крупной терке натрите сыр, добавьте белки (желтки оставить для помазки хачапури сверху), соль добавляйте по вкусу, перемешайте. Можно взять любые сыры по вашему желанию, можно взять один вид или 2-3 вида сыра.

Начинку разделите на 4 части у меня получились по 280 г (3 части для начинки и 1 часть для посыпки сверху трёх хачапури).

5 Тесто поднялось, увеличилось в 2 раза. Тесто обмять и оставить ещё минут на 30. Стол посыпать мукой выложить подошедшее тесто. Разделить тесто на три части, сформировать шарики, накрыть плёнкой и оставить минут 10.

6 Из каждой части теста сделайте лепешку, на середину выложите начинку. Защипните края. Слегка прижмите сверху, чтобы распределился сыр.

7 Затем, аккуратно разомните лепешку, переложите на противень с пергаментом. На лепёшке сделайте 4-5 отверстий, для выхода пара.

8 Размешайте желток с молоком и смажьте этим верх. Посыпьте лепешку сыром.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке до 190-200 градусов 15 минут до золотистого цвета.

Приятного аппетита!