Вкусный колбасный суп, который согрет вас зимой

Ингредиенты
венские сосиски – 200-220 г
копченые колбаски – 200-220 г
картофель – 250-300 г
бекон – 50-60 г
лук – 70-80 г
растительное масло – 1-2 ст.л.
тмин – 1 ч.л.
вода (бульон) – 1,5 л
яйцо – 1 шт.
лимонный сок (уксус) – 1 ст.л.
соль
Рецепт приготовления
Нарезать бекон средним кубиком
В кастрюлю налить растительное масло и добавить нарезанный бекон – обжарить
Лук нарезать мелким кубиком - добавить к обжаренному бекону
Добавить тмин – обжарить лук до золотистого цвета
Влить в кастрюлю воду или бульон
Добавить целые клубни картофеля
Довести суп до кипения и варить под закрытой крышкой 15-20 минут (до готовности картофеля)
Нарезать сосиски и колбаски
Яйцо слегка взбить и смешать с лимонным соком
Кастрюлю с супом снять с огня
Немного бульона влить в яичную массу быстро перемешать
Картофеледавилкой размять картофель в кастрюле
Влить в кастрюлю яичную заправку – перемешать
Добавить в кастрюлю сосиски и колбаски - перемешать
Добавить в суп соль по вкусу – перемешать
Еще раз довести суп до кипения, снять с огня и настаивать 5-10 минут
При подаче присыпать свежей зеленью
Кушать подано!
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