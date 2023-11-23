Вкусный колбасный суп, который согрет вас зимой

венские сосиски – 200-220 г

копченые колбаски – 200-220 г

картофель – 250-300 г

бекон – 50-60 г

лук – 70-80 г

растительное масло – 1-2 ст.л.

тмин – 1 ч.л.

вода (бульон) – 1,5 л

яйцо – 1 шт.

лимонный сок (уксус) – 1 ст.л.

соль

Нарезать бекон средним кубиком

В кастрюлю налить растительное масло и добавить нарезанный бекон – обжарить

Лук нарезать мелким кубиком - добавить к обжаренному бекону

Добавить тмин – обжарить лук до золотистого цвета

Влить в кастрюлю воду или бульон

Добавить целые клубни картофеля

Довести суп до кипения и варить под закрытой крышкой 15-20 минут (до готовности картофеля)

Нарезать сосиски и колбаски

Яйцо слегка взбить и смешать с лимонным соком

Кастрюлю с супом снять с огня

Немного бульона влить в яичную массу быстро перемешать

Картофеледавилкой размять картофель в кастрюле

Влить в кастрюлю яичную заправку – перемешать

Добавить в кастрюлю сосиски и колбаски - перемешать

Добавить в суп соль по вкусу – перемешать

Еще раз довести суп до кипения, снять с огня и настаивать 5-10 минут

При подаче присыпать свежей зеленью

Кушать подано!