Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 384 подписчика

Свежие комментарии

  • TVM
    Я не понимаю для чего лаваш, если есть в продаже замороженное тесто для лазаньи?Готовим вкусную л...
  • Александр Смолянинов
    Я кетчупом сразу смазываю ломтики батона, а майонезом в конце обильно покрываю верх бутерброда. И ещё. Вместо маринов...Рецепт вкусных го...
  • Юлия Марахтановп
    В блинах уточните мерные ложки или столовыеРецепты из детско...

Вкусный колбасный суп, который согрет вас зимой

Ингредиенты

венские сосиски – 200-220 г

копченые колбаски – 200-220 г

картофель – 250-300 г

бекон – 50-60 г

лук – 70-80 г

растительное масло – 1-2 ст.л.

тмин – 1 ч.л.

вода (бульон) – 1,5 л

яйцо – 1 шт.

лимонный сок (уксус) – 1 ст.л.

соль

Рецепт приготовления

Нарезать бекон средним кубиком

В кастрюлю налить растительное масло и добавить нарезанный бекон – обжарить

Лук нарезать мелким кубиком - добавить к обжаренному бекону

Добавить тмин – обжарить лук до золотистого цвета

Влить в кастрюлю воду или бульон

Добавить целые клубни картофеля

Довести суп до кипения и варить под закрытой крышкой 15-20 минут (до готовности картофеля)

Нарезать сосиски и колбаски

Яйцо слегка взбить и смешать с лимонным соком

Кастрюлю с супом снять с огня

Немного бульона влить в яичную массу быстро перемешать

Картофеледавилкой размять картофель в кастрюле

Влить в кастрюлю яичную заправку – перемешать

Добавить в кастрюлю сосиски и колбаски - перемешать

Добавить в суп соль по вкусу – перемешать

Еще раз довести суп до кипения, снять с огня и настаивать 5-10 минут

При подаче присыпать свежей зеленью

Кушать подано!

Ссылка на первоисточник
беконобедсупыРецепты суповприготовлениезавтракд. Колбасаужинвкусностиготовкарецепты блюдовощи

Картина дня

наверх