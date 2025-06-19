Вкусный торт из шоколада с карамельным кремом

Для бисквита: в миске соединяем яйца, сахар и ванильный сахар, взбиваем миксером до растворения сахара.

Вместо миксера можно использовать венчик, яйца до пышности взбивать не нужно, главное хорошо перемешать.

Вливаем кефир и растительное масло, перемешиваем.

Между собой перемешиваем муку, какао, соду, разрыхлитель и просеиваем все к общей массе. Перемешиваем до однородной консистенции.

Я бисквит буду выпекать в мультиварке, поэтому на дно чаши мультиварки кладем круг из пергаментной бумаги, смазывать ничем не нужно.

В чашу выливаем массу и отправляем выпекаться на программе “Выпечка” 1 час.

Готовый бисквит перекладываем на решетку, снимаем пергамент и даем остыть до комнатной температуры.

Для крема: соединяем сливочный сыр и вареную сгущенку, взбиваем миксером около 3 минут.

Затем добавляем сметану и взбиваем еще 1 минуту.

Остывший бисквит разрезаем на 3 коржа.

Собирать торт лучше при помощи разъемного кольца.

На блюдо кладем первый корж, на него устанавливаем разъемное кольцо и сверху выкладываем крем, кладем следующий корж и также покрываем кремом и т.д.

По желанию коржи можно пропитывать сиропом, я этого не делала.

Сверху торт посыпаем обжаренными и измельченными грецкими орехами.

Торт ставим в холодильник на 8-10 часов.



Кушать подано!