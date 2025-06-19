Вкусный торт из шоколада с карамельным кремом

Ингредиенты
- ингредиенты для бисквита: 20 см
- яйца - 2 шт
- сахар - 200 гр
- соль - щепотка
- ванильный сахар - 10 гр
- растительное масло - 1 ст.л
- кефир - 200 мл
- сода - 0.5 ч.л
- алкализованный какао - 2 ст.л
- мука - 200 гр
- разрыхлитель - 10 гр
- для крема:
- сметана - 250 гр
- варёная сгущёнка - 1 банка
- творожный сыр - 150 гр
- для украшения:
- обжаренные грецкие орехи
Рецепт приготовления
Для бисквита: в миске соединяем яйца, сахар и ванильный сахар, взбиваем миксером до растворения сахара.
Вливаем кефир и растительное масло, перемешиваем.
Между собой перемешиваем муку, какао, соду, разрыхлитель и просеиваем все к общей массе. Перемешиваем до однородной консистенции.
Я бисквит буду выпекать в мультиварке, поэтому на дно чаши мультиварки кладем круг из пергаментной бумаги, смазывать ничем не нужно.
В чашу выливаем массу и отправляем выпекаться на программе “Выпечка” 1 час.
Готовый бисквит перекладываем на решетку, снимаем пергамент и даем остыть до комнатной температуры.
Для крема: соединяем сливочный сыр и вареную сгущенку, взбиваем миксером около 3 минут.
Затем добавляем сметану и взбиваем еще 1 минуту.
Остывший бисквит разрезаем на 3 коржа.
Собирать торт лучше при помощи разъемного кольца.
На блюдо кладем первый корж, на него устанавливаем разъемное кольцо и сверху выкладываем крем, кладем следующий корж и также покрываем кремом и т.д.
По желанию коржи можно пропитывать сиропом, я этого не делала.
Сверху торт посыпаем обжаренными и измельченными грецкими орехами.
Торт ставим в холодильник на 8-10 часов.
Кушать подано!
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