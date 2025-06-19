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Четыре вкуса

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Вкусный торт из шоколада с карамельным кремом

Фото к рецепту: Шоколадный торт с карамельным кремом

Ингредиенты

  • ингредиенты для бисквита: 20 см
  • яйца - 2 шт
  • сахар - 200 гр
  • соль - щепотка
  • ванильный сахар - 10 гр
  • растительное масло - 1 ст.л
  • кефир - 200 мл
  • сода - 0.5 ч.л
  • алкализованный какао - 2 ст.л
  • мука - 200 гр
  • разрыхлитель - 10 гр
  • для крема:
  • сметана - 250 гр
  • варёная сгущёнка - 1 банка
  • творожный сыр - 150 гр
  • для украшения:
  • обжаренные грецкие орехи

Рецепт приготовления

Для бисквита: в миске соединяем яйца, сахар и ванильный сахар, взбиваем миксером до растворения сахара.

Вместо миксера можно использовать венчик, яйца до пышности взбивать не нужно, главное хорошо перемешать.

Вливаем кефир и растительное масло, перемешиваем.

Между собой перемешиваем муку, какао, соду, разрыхлитель и просеиваем все к общей массе. Перемешиваем до однородной консистенции.

Я бисквит буду выпекать в мультиварке, поэтому на дно чаши мультиварки кладем круг из пергаментной бумаги, смазывать ничем не нужно.

В чашу выливаем массу и отправляем выпекаться на программе “Выпечка” 1 час.

Готовый бисквит перекладываем на решетку, снимаем пергамент и даем остыть до комнатной температуры.

Для крема: соединяем сливочный сыр и вареную сгущенку, взбиваем миксером около 3 минут.

Затем добавляем сметану и взбиваем еще 1 минуту.

Остывший бисквит разрезаем на 3 коржа.

Собирать торт лучше при помощи разъемного кольца.

На блюдо кладем первый корж, на него устанавливаем разъемное кольцо и сверху выкладываем крем, кладем следующий корж и также покрываем кремом и т.д.

По желанию коржи можно пропитывать сиропом, я этого не делала.

Сверху торт посыпаем обжаренными и измельченными грецкими орехами.

Торт ставим в холодильник на 8-10 часов.

Кушать подано!

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