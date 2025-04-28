Готовим тако по-мексикански

Ингредиенты
- мини тортильи - 4 шт.
- стейк куриный - 3 шт.
- морковь по корейски - 100 г
- коктейльные помидоры - 6 шт.
- кукурузные хлопья - 100 г
- перец сладкий - 2 шт.
- соус шрирача майо - 100 г
- майонез - 1 ст.л.
- салат - 1 пучок
- соль, масло растительное
Рецепт приготовления
Мини листы тортильи смазываю соусом Шрирача Майо с одной стороны, а затем обмакиваю в измельченных кукурузных хлопьях.
Фиксирую листы тортильи на решетке, чтобы они свисали и отправляю в духовку на 10-15 минут, температура духовки 200С.
Для начинки: с куриных стейков срезаю косточку и кожицу, нарезаю мелко и обжариваю на растительном масле до готовности, в конце солю по вкусу.
Смешиваю мясо птицы, корейскую морковь и нарезанные коктейльные помидоры.
Заправляю соусом Шрирача Майо - 1 ст. л и майонезом - 1 ст. л.
Перемешиваю, пробуйте на соль, если нужно, добавьте щепотку.
Заполняю тортильи: кладу лист салата, сверху начинку, украшаю сладким перцем нарезанным на половинки ( красным и желтым).
Сверху тако украшаю соусом Шрирача Майо.
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