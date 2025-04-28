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Четыре вкуса

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Готовим тако по-мексикански

Фото к рецепту: Мексиканское тако

Ингредиенты

  • мини тортильи - 4 шт.
  • стейк куриный - 3 шт.
  • морковь по корейски - 100 г
  • коктейльные помидоры - 6 шт.
  • кукурузные хлопья - 100 г
  • перец сладкий - 2 шт.
  • соус шрирача майо - 100 г
  • майонез - 1 ст.л.
  • салат - 1 пучок
  • соль, масло растительное

Рецепт приготовления

Мини листы тортильи смазываю соусом Шрирача Майо с одной стороны, а затем обмакиваю в измельченных кукурузных хлопьях.

Фиксирую листы тортильи на решетке, чтобы они свисали и отправляю в духовку на 10-15 минут, температура духовки 200С.

Для начинки: с куриных стейков срезаю косточку и кожицу, нарезаю мелко и обжариваю на растительном масле до готовности, в конце солю по вкусу.

Смешиваю мясо птицы, корейскую морковь и нарезанные коктейльные помидоры.

Заправляю соусом Шрирача Майо - 1 ст. л и майонезом - 1 ст. л.

Перемешиваю, пробуйте на соль, если нужно, добавьте щепотку.

Заполняю тортильи: кладу лист салата, сверху начинку, украшаю сладким перцем нарезанным на половинки ( красным и желтым).

Сверху тако украшаю соусом Шрирача Майо.

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