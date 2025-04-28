Готовим тако по-мексикански

Мини листы тортильи смазываю соусом Шрирача Майо с одной стороны, а затем обмакиваю в измельченных кукурузных хлопьях.

Фиксирую листы тортильи на решетке, чтобы они свисали и отправляю в духовку на 10-15 минут, температура духовки 200С.

Для начинки: с куриных стейков срезаю косточку и кожицу, нарезаю мелко и обжариваю на растительном масле до готовности, в конце солю по вкусу.

Смешиваю мясо птицы, корейскую морковь и нарезанные коктейльные помидоры.

Заправляю соусом Шрирача Майо - 1 ст. л и майонезом - 1 ст. л.

Перемешиваю, пробуйте на соль, если нужно, добавьте щепотку.

Заполняю тортильи: кладу лист салата, сверху начинку, украшаю сладким перцем нарезанным на половинки ( красным и желтым).

Сверху тако украшаю соусом Шрирача Майо.