Вкусные рулеты с печенью трески

Ингредиенты
- мука пшеничная - 70 г
- мука кукурузная - 70 г
- сливочное масло - 20 г
- вода кипяченая - 100 мл
- соль - щепотка
- морковь большая - 1 шт.
- печень трески - 200 г
- крем сыр - 300 г
- листья салата - 1 пучок
- кунжут белый и черный для украшения
Рецепт приготовления
В просеянную пшеничную и кукурузную муку кладу щепотку соли, добавляю растопленное сливочное масло, кипяченную воду ( охлажденную), замешиваю тесто.
Тесто делю на 4 части, раскатываю не очень тонко, с помощью тарелки вырезаю круги (у меня получилось 5 лепешек).
На сухой сковороде обжариваю лепешки на среднем огне, около 30 секунд с каждой стороны.
отваренную морковь натираю на крупной терке.
Беру два коржа, смазываю крем-сыром ( обильно), кладу внахлест друг на друга, на один край кладу морковь, сворачиваю один раз, затем кладу кусочки печени трески, еще раз сворачиваю и кладу листья салата, еще раз сворачиваю.
Рулет нарезаю на порционные куски, с помощью кулинарного мешка отсаживаю крем-сыр на рулеты и украшаю белым и черным кунжутом.
Кушать подано!
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