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Четыре вкуса

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Вкусные рулеты с печенью трески

Фото к рецепту: Закусочные рулеты на праздничный стол

Ингредиенты

  • мука пшеничная - 70 г
  • мука кукурузная - 70 г
  • сливочное масло - 20 г
  • вода кипяченая - 100 мл
  • соль - щепотка
  • морковь большая - 1 шт.
  • печень трески - 200 г
  • крем сыр - 300 г
  • листья салата - 1 пучок
  • кунжут белый и черный для украшения

Рецепт приготовления

В просеянную пшеничную и кукурузную муку кладу щепотку соли, добавляю растопленное сливочное масло, кипяченную воду ( охлажденную), замешиваю тесто.

Тесто делю на 4 части, раскатываю не очень тонко, с помощью тарелки вырезаю круги (у меня получилось 5 лепешек).

На сухой сковороде обжариваю лепешки на среднем огне, около 30 секунд с каждой стороны.

отваренную морковь натираю на крупной терке.

Беру два коржа, смазываю крем-сыром ( обильно), кладу внахлест друг на друга, на один край кладу морковь, сворачиваю один раз, затем кладу кусочки печени трески, еще раз сворачиваю и кладу листья салата, еще раз сворачиваю.

Рулет нарезаю на порционные куски, с помощью кулинарного мешка отсаживаю крем-сыр на рулеты и украшаю белым и черным кунжутом.

Кушать подано!

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