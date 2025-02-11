Вкусные рулеты с печенью трески

В просеянную пшеничную и кукурузную муку кладу щепотку соли, добавляю растопленное сливочное масло, кипяченную воду ( охлажденную), замешиваю тесто.

Тесто делю на 4 части, раскатываю не очень тонко, с помощью тарелки вырезаю круги (у меня получилось 5 лепешек).

На сухой сковороде обжариваю лепешки на среднем огне, около 30 секунд с каждой стороны.

отваренную морковь натираю на крупной терке.

Беру два коржа, смазываю крем-сыром ( обильно), кладу внахлест друг на друга, на один край кладу морковь, сворачиваю один раз, затем кладу кусочки печени трески, еще раз сворачиваю и кладу листья салата, еще раз сворачиваю.

Рулет нарезаю на порционные куски, с помощью кулинарного мешка отсаживаю крем-сыр на рулеты и украшаю белым и черным кунжутом.

Кушать подано!