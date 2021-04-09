Морковный торт с апельсиновым конфи

Пошаговый рецепт приготовления

КОРЖ:

В миску вбить яйца и взбивать до пышной массы с сахаром и ванильным сахаром

Морковь и орехи измельчите в блендере

К яйцам добавьте морковь, орехи и два вида масел, хорошо перемешайте

К муке добавляем корицу, соду, соль, разрыхлитель и постепенно добавляем к яйцам

Застилаем форму пергаментной бумагой, выливаем тесто и выпекаем при 200℃ 50 минут

Затем остудить при комнатной температуре, завернуть в пленку и убрать в холодильник на ночь (влага распределится по коржу и он станет сочным)

КОНФИ:

С апельсинов снять цедру на мелкой терке

Апельсины очистить от шкурок и прожилок, нужна только мякоть

Смешать сахар и пектин, тщательно перемешать

Нагреть мякоть апельсинов и цедру в сотейнике до 40℃ и постепенно добавлять сахар с пектином, помешивая.

Как закипит проварить пару минут и убрать с огня

Остудить, накрыть пленкой в контакт и убрать в холодильник

КРЕМ:

Крем необходимо делать на следующее утро, перед сборкой торта

Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахарной пудрой в пышную массу (вначале на низкой затем на средней скорости)

Добавить к маслу холодный творожный сыр и взбиваем на низкой скорости пару минут

Добавляем ванильный сахар и сливки, хорошо перемешиваем, крем готов

1/3 крема отложить в другую емкость для украшения торта

СБОРКА:

Корж разрежьте на 2 слоя и промажьте кремом

Из крема сделайте бортики и выложите туда конфи, накройте вторым слоем коржа

Обмажьте торт тонким слоем крема, накройте пленкой вплотную и поставьте в холодильник на 3 часа, для стабилизации

После покройте бока и вверх кремом и украсьте по желанию