Морковный торт с апельсиновым конфи

Ингредиенты
- корж:
- мука - 300 г
- морковь - 290 (очищенной)
- яйца - 4шт
- сахар - 200 г
- грецкие орехи - 150 г
- растительное масло - 80 г
- сливочное масло - 70 гр. (комн.темп)
- ванильный сахар - 20 г
- разрыхлитель - 20 г
- корица - 2 ст.л
- сода - 2ч.л
- соль - 2 щепотки
- крем:
- творожный сыр - 600 г
- сливочное масло - 300 гр. (комн.темп)
- сливки 33% - 160 мл.
- сахарная пудра - 140 г
- ванильный сахар - 20 г
- апельсиновое конфи:
- мякоть апельсина - 300 гр. (апельсины 3шт - 800 г)
- цедра - 2 апельсинов
- сахар - 100 г
- желатин - 16г
Пошаговый рецепт приготовления
КОРЖ:
В миску вбить яйца и взбивать до пышной массы с сахаром и ванильным сахаром
Морковь и орехи измельчите в блендере
К яйцам добавьте морковь, орехи и два вида масел, хорошо перемешайте
К муке добавляем корицу, соду, соль, разрыхлитель и постепенно добавляем к яйцам
Застилаем форму пергаментной бумагой, выливаем тесто и выпекаем при 200℃ 50 минут
Затем остудить при комнатной температуре, завернуть в пленку и убрать в холодильник на ночь (влага распределится по коржу и он станет сочным)
КОНФИ:
С апельсинов снять цедру на мелкой терке
Апельсины очистить от шкурок и прожилок, нужна только мякоть
Смешать сахар и пектин, тщательно перемешать
Нагреть мякоть апельсинов и цедру в сотейнике до 40℃ и постепенно добавлять сахар с пектином, помешивая.Как закипит проварить пару минут и убрать с огня
Остудить, накрыть пленкой в контакт и убрать в холодильник
КРЕМ:
Крем необходимо делать на следующее утро, перед сборкой торта
Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахарной пудрой в пышную массу (вначале на низкой затем на средней скорости)
Добавить к маслу холодный творожный сыр и взбиваем на низкой скорости пару минут
Добавляем ванильный сахар и сливки, хорошо перемешиваем, крем готов
1/3 крема отложить в другую емкость для украшения торта
СБОРКА:
Корж разрежьте на 2 слоя и промажьте кремом
Из крема сделайте бортики и выложите туда конфи, накройте вторым слоем коржа
Обмажьте торт тонким слоем крема, накройте пленкой вплотную и поставьте в холодильник на 3 часа, для стабилизации
После покройте бока и вверх кремом и украсьте по желанию
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