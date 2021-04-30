Четыре вкуса

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Где порыбачить: подборка хороших мест

Впереди нас ждут долгие выходные. Чем заняться в это время? Отправиться на дачу на все дни… Скучно! Остаться в квартире… Скучно! Поехать с мужиками на рыбалку на пару дней — вот это хорошая мысль!

Чтобы вы долго не мучились, выбирая, куда отправиться, мы подготовили небольшой список хороших мест в регионах России, где порыбачить — одно удовольствие.

 

Москва

Недалеко от Москвы располагается Клязьминское водохранилище. Это один из крупнейших искусственных водоёмов в Подмосковье. Сюда летом приезжают не только любители порыбачить, но и желающие позагорать и окунуться в чистую и прохладную воду. В мае же ещё можно будет насладиться минутами уединения или отдохнуть весёлой компанией. В водохранилище ловят плотву, ерша, леща, подлещика, сома, щуку и судака. Лучшие места для рыбалки ищите недалеко от Сорокино, Семкино, Троицкое и от станций «Водники» и «Хлебниково». А что делать с уловом? Запеките леща на углях.

Где порыбачить: подборка хороших мест

Омск

Если в Хабаровске мы советовали порыбачить в Амуре, то в Омске — в Иртыше! Это сокровище природы обойти стороной невозможно. Мы советуем порыбачить в Николаевке и Верблюжьем — достаточно популярных местах среди любителей такого отдыха.

Думаем, говорить о том, что рыбы много, не нужно. Это же Иртыш! Что же можно поймать? Стерлядь, нельму, плотву, карася, щуку, судака и другую рыбу. Сделайте из своего улова наваристую уху и разделите блюдо с друзьями под сибирскую водку «Пять Озёр». История напитка тесно связана с хорошо известной в Сибири легендой о пяти озёрах: Данилово, Ленево, Щучье, Шайтан, Потаённое (его ещё не нашли). «Живую» воду из источников, питающих эти водоёмы, используют при создании «Пять Озёр».

Где порыбачить: подборка хороших мест

 Хабаровск

Амур. Конечно же, Амур или, как его называют китайцы, «Река чёрного дракона»! И вот первый интересный факт: в Амуре состав ихтиофауны насчитывает более 130 видов! Отличных мест для рыбалки очень много, но мы советуем отправиться в село Вятское или к Малышевской протоке. В эти места заезжают и опытные рыболовы, и любители. Даже если у вас не такой большой стаж, берите удочки и поезжайте! В Амуре вы можете поймать кижуча и засолить его.

 Где порыбачить: подборка хороших мест

Санкт-Петербург

Река Свирь по праву считается самой рыбной на юго-западе региона. Она соединяет крупные водоёмы Ладожское и Онежское озёра. Туда стоит отправиться с ночёвкой: взять спальные мешки, пледы и сковороду (о том, зачем она нужна, мы расскажем немного ниже). Кстати, лучший период для ловли – когда вода уходит и образуются места старого русла. Как мы уже с вами поняли, рыбы в этой реке много. Там можно поймать щуку, плотву, налима, сома, форель и много другой рыбы. Как и обещали о сковороде: пожарьте на ней пойманную щуку. Вкус отменный!

 Где порыбачить: подборка хороших мест

Краснодар

Отправляйтесь на реку Кубань (кстати, она меняла название за время существования письменности около 300 раз) — в её низовья! Там водятся хищные рыбы: щуки, окуни, сазаны, кефаль, толстолобики, карпы, плотва и кефаль. Что взять с собой на рыбалку? Местные фрукты и овощи, уголь и палатку. Пожарьте на костре плотву и наслаждайтесь прекрасным вечером!
Где порыбачить: подборка хороших мест

Мы посоветовали в этой статье хорошие места в регионах России, где можно порыбачить в мужской компании. Проведите время на майских с удовольствием: захватите с собой ваши любимые напитки и наслаждайтесь трапезой за приятной беседой. Красота же!

 

Отдыхайте и уделяйте время тому, что вам действительно нравится!

 

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