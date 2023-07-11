Готовим летний пирог из ягод

Ингредиенты
- для теста:
- яйца - (с 0) - 2 шт.
- мука - 500 г.
- сахар - 100 г.
- сливочное масло - 200 г.
- разрыхлитель - 8 г.
- соль - 0, 5 ч.л.
- для заливки:
- яйца - (с 0) - 2 шт.
- сахар - 100 г.
- сметана - (20%) - 300 г.
- ягоды - 600 г.
Рецепт приготовления
В пустой чаше смешиваем яйца, сахар, разрыхлитель, соль, ванилин. Добавляем растопленное сливочное масло и все хорошо перемешиваем. Постепенно вводим заранее просеянную муку.
Когда тесто становится тяжело вымешивать лопаткой в чаше, берем и вымешиваем его руками. Но помним, песочное тесто долго нельзя вымешивать, оно этого не любит.
После того как тесто вымесили, отправляем его в холодильник минут на 10 - 15 отдохнуть. Но мы не теряем время и готовим заливку для пирога.
В пустую чашу отправляем яйца, сахар и хорошо перемешиваем венчиком. Затем добавляем сметану.
Совет: сметану берите хорошего качества. Если взять плохого, заливка может остаться жидкой.
Теперь берем форму, застеленную пергаментом, смазанным сливочным маслом и присыпанной мукой. Тесто распределяем по форме и создаем края, чтобы не вытекла начинка.
Затем заливаем тесто сверху заливкой. На заливку в хаотичном порядке выкладываем любые ягоды. я использую домашнею малину и черную смородину. Отправляем пирог в заранее разогретую на 180 градусов духовку. Готовим минут 40, но вы смотрите на способности своей духовку.
После того как пирог приготовился, даем ему полностью остыть и только потом достаем его из формы. По желанию пирог посыпаем сахарной пудрой.
Кушать подано!
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