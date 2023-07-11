Четыре вкуса

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Готовим летний пирог из ягод

Фото к рецепту: Очень вкусный летний пирог с ягодами

Ингредиенты

  • для теста:
  • яйца - (с 0) - 2 шт.
  • мука - 500 г.
  • сахар - 100 г.
  • сливочное масло - 200 г.
  • разрыхлитель - 8 г.
  • соль - 0, 5 ч.л.
  • для заливки:
  • яйца - (с 0) - 2 шт.
  • сахар - 100 г.
  • сметана - (20%) - 300 г.
  • ягоды - 600 г.

Рецепт приготовления

В пустой чаше смешиваем яйца, сахар, разрыхлитель, соль, ванилин. Добавляем растопленное сливочное масло и все хорошо перемешиваем. Постепенно вводим заранее просеянную муку.

Когда тесто становится тяжело вымешивать лопаткой в чаше, берем и вымешиваем его руками. Но помним, песочное тесто долго нельзя вымешивать, оно этого не любит.

После того как тесто вымесили, отправляем его в холодильник минут на 10 - 15 отдохнуть. Но мы не теряем время и готовим заливку для пирога.

В пустую чашу отправляем яйца, сахар и хорошо перемешиваем венчиком. Затем добавляем сметану.

Совет: сметану берите хорошего качества. Если взять плохого, заливка может остаться жидкой.

Теперь берем форму, застеленную пергаментом, смазанным сливочным маслом и присыпанной мукой. Тесто распределяем по форме и создаем края, чтобы не вытекла начинка.

Затем заливаем тесто сверху заливкой. На заливку в хаотичном порядке выкладываем любые ягоды. я использую домашнею малину и черную смородину. Отправляем пирог в заранее разогретую на 180 градусов духовку. Готовим минут 40, но вы смотрите на способности своей духовку.

После того как пирог приготовился, даем ему полностью остыть и только потом достаем его из формы. По желанию пирог посыпаем сахарной пудрой.

Кушать подано!

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