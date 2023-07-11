Готовим летний пирог из ягод

В пустой чаше смешиваем яйца, сахар, разрыхлитель, соль, ванилин. Добавляем растопленное сливочное масло и все хорошо перемешиваем. Постепенно вводим заранее просеянную муку.

Когда тесто становится тяжело вымешивать лопаткой в чаше, берем и вымешиваем его руками. Но помним, песочное тесто долго нельзя вымешивать, оно этого не любит.

После того как тесто вымесили, отправляем его в холодильник минут на 10 - 15 отдохнуть. Но мы не теряем время и готовим заливку для пирога.

В пустую чашу отправляем яйца, сахар и хорошо перемешиваем венчиком. Затем добавляем сметану.

Совет: сметану берите хорошего качества. Если взять плохого, заливка может остаться жидкой.

Теперь берем форму, застеленную пергаментом, смазанным сливочным маслом и присыпанной мукой. Тесто распределяем по форме и создаем края, чтобы не вытекла начинка.

Затем заливаем тесто сверху заливкой. На заливку в хаотичном порядке выкладываем любые ягоды. я использую домашнею малину и черную смородину. Отправляем пирог в заранее разогретую на 180 градусов духовку. Готовим минут 40, но вы смотрите на способности своей духовку.

После того как пирог приготовился, даем ему полностью остыть и только потом достаем его из формы. По желанию пирог посыпаем сахарной пудрой.

Кушать подано!