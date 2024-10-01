Вкусные японские рисовые пирожки

Готовим рис. Один стакан круглозёрного риса поместить в кастрюлю.

Залить холодной водой и хорошо промыть, как минимум 3 раза меняя воду, пока вода не станет довольно прозрачной. Слить воду.

Поставить кастрюлю с рисом на плиту. Залить водой. Варить рис под крышкой на слабом огне до полного исчезновения воды, примерно 12-17 минут.

Снять кастрюлю с плиты и дать рису немного остыть, чтобы с ним можно было работать (крышку не открывать).

Пока рис остывает, подготовим начинку. Филе копчёной красной рыбы нарезать очень мелко и перемешать с крем-сыром. Начинка готова.

В 100 мл. воды развести 2 г. соли. Смачивая руки в этой воде сформировать онигири. На ладонь выложить рис, в центр положить немного начинки, сверху положить рис и прижимая придать «пирожку» форму треугольника.

Разрезать лист нори на квадраты. Когда онигири будут готовы к подаче, заверните каждый треугольник в нори.

К онигири можно подать соевый соус.

Кушать подано!