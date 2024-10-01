Вкусные японские рисовые пирожки

Ингредиенты
- на 5 пирожков:
- для риса:
- круглозёрный рис – 1 ст. (250 мл)
- вода – 350 мл
- для формирования онигири:
- вода – 100 мл
- соль – 2 г
- для начинки:
- копчёный лосось – 100 г
- крем-сыр – 100 г
- для подачи:
- листы нори – 3 шт
Рецепт приготовления
Готовим рис. Один стакан круглозёрного риса поместить в кастрюлю.
Поставить кастрюлю с рисом на плиту. Залить водой. Варить рис под крышкой на слабом огне до полного исчезновения воды, примерно 12-17 минут.
Снять кастрюлю с плиты и дать рису немного остыть, чтобы с ним можно было работать (крышку не открывать).
Пока рис остывает, подготовим начинку. Филе копчёной красной рыбы нарезать очень мелко и перемешать с крем-сыром. Начинка готова.
В 100 мл. воды развести 2 г. соли. Смачивая руки в этой воде сформировать онигири. На ладонь выложить рис, в центр положить немного начинки, сверху положить рис и прижимая придать «пирожку» форму треугольника.
Разрезать лист нори на квадраты. Когда онигири будут готовы к подаче, заверните каждый треугольник в нори.
К онигири можно подать соевый соус.
Кушать подано!
Свежие комментарии