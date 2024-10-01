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Четыре вкуса

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Вкусные японские рисовые пирожки

Фото к рецепту: Онигири японские рисовые пирожки / お握り

Ингредиенты

  • на 5 пирожков:
  • для риса:
  • круглозёрный рис – 1 ст. (250 мл)
  • вода – 350 мл
  • для формирования онигири:
  • вода – 100 мл
  • соль – 2 г
  • для начинки:
  • копчёный лосось – 100 г
  • крем-сыр – 100 г
  • для подачи:
  • листы нори – 3 шт

Рецепт приготовления

Готовим рис. Один стакан круглозёрного риса поместить в кастрюлю.

Залить холодной водой и хорошо промыть, как минимум 3 раза меняя воду, пока вода не станет довольно прозрачной. Слить воду.

Поставить кастрюлю с рисом на плиту. Залить водой. Варить рис под крышкой на слабом огне до полного исчезновения воды, примерно 12-17 минут.

Снять кастрюлю с плиты и дать рису немного остыть, чтобы с ним можно было работать (крышку не открывать).

Пока рис остывает, подготовим начинку. Филе копчёной красной рыбы нарезать очень мелко и перемешать с крем-сыром. Начинка готова.

В 100 мл. воды развести 2 г. соли. Смачивая руки в этой воде сформировать онигири. На ладонь выложить рис, в центр положить немного начинки, сверху положить рис и прижимая придать «пирожку» форму треугольника.

Разрезать лист нори на квадраты. Когда онигири будут готовы к подаче, заверните каждый треугольник в нори.

К онигири можно подать соевый соус.

Кушать подано!

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