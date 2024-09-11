Вкусные булочки с грушами

Ингредиенты
мука пшеничная - +/-500 г
дрожжи сухие быстродействующие - 7 г (20 г прессованных)
сахар - 80 г
соль - 1/2 ч.л.
молоко теплое - 250 мл
сливочное масло растопленное - 80 г
яйцо - 1 шт.
яичный белок - 1 шт. (желток на смазку)
масло растительное - 1 ст.л.
начинка:
груша очищенная -600 г
сахар - 50 г
масло сливочное - 20 г
лимонный сок -1 ч.
кукурузный крахмал - 1 ч.л.
для штрейзеля:
мука - 20 г
ванильный сахар - 1 ч.л.
сахар - 10 г
масло сливочное - 10 г
для смазывания: 1 желток + молоко (1 ст.л. )
Рецепт приготовления
Приготовим тесто.
Тёплое молоко, дрожжи, сахар, перемешать (если будете готовить из прессованных берите в 3 раза больше), размешать, накрыть салфеткой и оставить минут на 10, чтобы дрожжи активировались.
В чаше для замешивания теста смешать муку и соль.
Сразу всю муку не добавляйте как указано в рецепте, муки может уйти чуть меньше или больше, в зависимости от качества муки и её влажности.
Добавить дрожжевую смесь, растопленное сливочное масло, яйцо, яичный белок (желток оставим для смазки пирога перед выпечкой) и замесить тесто.
Тесто и миску смазать растительным маслом.
Накрыть тесто полиэтиленовой пленкой и оставить в тепле на 1-1,5 часа.
За это время тесто должно в два раза увеличиться в объеме.
Приготовим начинку.
Груши очистить от кожуры, от сердцевины, нарезать на кусочки.
Крахмал смешать с сахаром.
На горячую сковороду выложить сливочное масло, подготовленные груши, полить груши лимонным соком, перемешать и готовить до мягкости груш.
Затем добавить сахар с крахмалом.
Постоянно помешивая варить до загустения.
Снять с огня, перелить в чистую миску.
Накрыть полиэтиленовой пленкой в контакт и остудить до комнатной температуры.
Тесто подошло и увеличилось в объёме.
Поднявшиеся тесто обмять и раскатать тесто в прямоугольный пласт, толщиной 3-4 мл.
Разрезать тесто на квадраты, примерно 10х10 см (у меня получилось 16 квадратов).
К центру соединить противоположные концы квадрата, формируя конвертик.
Выложить на противень застеленный пергаментной бумагой или ковриком для выпечки.
Накрыть полотенцем и оставить на 30 минут в тепле.
Приготовить крошку.
В миске смешать муку с сахаром.
Добавить охлажденное сливочное масло, растереть в крошку.
В середине каждой булочки сделайте углубление с помощью стакана.
Желток смешать с молоком (1 ст. л.), аккуратно булочки смазать яйцом.
В каждую булочку выкладываю грушевую начинку примерно по 1 ст. л. и посыпаю сверху крошкой.
Выпекаем булочки в заранее разогретой духовке до 180 градусов примерно 20-25 минут до румяности.
Учитывайте особенности своей духовки, обращайте внимание на колеровку.
По желанию горячие булочки смазываем маслом, чтобы корочка была мягкая.
Готовые булочки выкладываем на решётку и даём остыть.
Кушать подано!
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