Вкусные булочки с грушами

мука пшеничная - +/-500 г

дрожжи сухие быстродействующие - 7 г (20 г прессованных)

сахар - 80 г

соль - 1/2 ч.л.

молоко теплое - 250 мл

сливочное масло растопленное - 80 г

яйцо - 1 шт.

яичный белок - 1 шт. (желток на смазку)

масло растительное - 1 ст.л.

начинка:

груша очищенная -600 г

сахар - 50 г

масло сливочное - 20 г

лимонный сок -1 ч.

л.

кукурузный крахмал - 1 ч.л.

для штрейзеля:

мука - 20 г

ванильный сахар - 1 ч.л.

сахар - 10 г

масло сливочное - 10 г

для смазывания: 1 желток + молоко (1 ст.л. )

Приготовим тесто.

Тёплое молоко, дрожжи, сахар, перемешать (если будете готовить из прессованных берите в 3 раза больше), размешать, накрыть салфеткой и оставить минут на 10, чтобы дрожжи активировались.

В чаше для замешивания теста смешать муку и соль.

Сразу всю муку не добавляйте как указано в рецепте, муки может уйти чуть меньше или больше, в зависимости от качества муки и её влажности.

Добавить дрожжевую смесь, растопленное сливочное масло, яйцо, яичный белок (желток оставим для смазки пирога перед выпечкой) и замесить тесто.

Тесто и миску смазать растительным маслом.

Накрыть тесто полиэтиленовой пленкой и оставить в тепле на 1-1,5 часа.

За это время тесто должно в два раза увеличиться в объеме.

Приготовим начинку.

Груши очистить от кожуры, от сердцевины, нарезать на кусочки.

Крахмал смешать с сахаром.

На горячую сковороду выложить сливочное масло, подготовленные груши, полить груши лимонным соком, перемешать и готовить до мягкости груш.

Затем добавить сахар с крахмалом.

Постоянно помешивая варить до загустения.

Снять с огня, перелить в чистую миску.

Накрыть полиэтиленовой пленкой в контакт и остудить до комнатной температуры.

Тесто подошло и увеличилось в объёме.

Поднявшиеся тесто обмять и раскатать тесто в прямоугольный пласт, толщиной 3-4 мл.

Разрезать тесто на квадраты, примерно 10х10 см (у меня получилось 16 квадратов).

К центру соединить противоположные концы квадрата, формируя конвертик.

Выложить на противень застеленный пергаментной бумагой или ковриком для выпечки.

Накрыть полотенцем и оставить на 30 минут в тепле.

Приготовить крошку.

В миске смешать муку с сахаром.

Добавить охлажденное сливочное масло, растереть в крошку.

В середине каждой булочки сделайте углубление с помощью стакана.

Желток смешать с молоком (1 ст. л.), аккуратно булочки смазать яйцом.

В каждую булочку выкладываю грушевую начинку примерно по 1 ст. л. и посыпаю сверху крошкой.

Выпекаем булочки в заранее разогретой духовке до 180 градусов примерно 20-25 минут до румяности.

Учитывайте особенности своей духовки, обращайте внимание на колеровку.

По желанию горячие булочки смазываем маслом, чтобы корочка была мягкая.

Готовые булочки выкладываем на решётку и даём остыть.

Кушать подано!